Kultowa seria strzelanek trafi na wielki ekran? Studio odpowiedzialne za Mission: Impossible negocjuje

Jeśli ta plotka okaże się prawdziwa, to fani strzelanek mogą zacząć zacierać ręce. Bardzo możliwe, że jedna z najpopularniejszych serii gier w historii przeniesie się też na wielki ekran.
UWAGA! TA TREŚĆ TO PLOTKA, CZYLI MOŻE OKAZAĆ SIĘ PRAWDĄ, ALE NIE MUSI.
Call of Duty: Black Ops 7 fot. Activision
Call of Duty to jedna z najpopularniejszych i najbardziej legendarnych serii strzelanek w historii gier komputerowych. Kolejne części są nabywane co roku przez miliony graczy. Od lat zastanawiano się, kiedy nadejdzie czas na filmową adaptację tej serii. Nowe doniesienia sugerują, że może stać się to teraz prędzej niż później.

Te filmy nie uchroniła nawet gwiazdorska obsada. Krytycy bezwzględni - same negatywne recenzje

Takie informacje przekazuje w swoim newsletterze Puck News, a zatem dość wiarygodne źródło jeśli chodzi o doniesienia z Hollywood. Zdaniem informatorów Paramount jest zainteresowany nabyciem praw do kinowej adaptacji serii Call of Duty. Teoretycznie wydaje się to odpowiednim miejscem dla gier, które opowiadają o konfliktach zbrojnych na przestrzeni lat i zahaczają o motywy szpiegowskie i polityczne. To w końcu Paramount jest współodpowiedzialne za produkowanie takich franczyz jak kinowe G.I. Joe czy serię Mission: Impossible. Najnowszą częścią z serii gier będzie Call of Duty: Black Ops 7.

Na razie nie wiadomo, czy byłaby to adaptacja konkretnej z podserii gier, czy może kompletnie nowa historia. Chcielibyście zobaczyć Call of Duty na wielkim ekranie?

Źródło: puck.news

Wiktor Stochmal
Wiktor Stochmal
Tagi:  film 
plotka call of duty
