Call of Duty: Mobile niczym filmy szpiegowskie. Zobaczcie zwiastun 8. sezonu rozgrywek

fot. Activision

Activision zapowiedziało kolejny, ósmy już sezon rozgrywek w grze Call of Duty: Mobile. Jego tytuł to Train to Nowhere i utrzymany jest on w tematyce szpiegowskiej. Gracze będą mogli wziąć udział w nowym wydarzeniu Operation: Spy Hunt, w którym ich zadaniem będzie zbieranie wskazówek i przechwytywanie informacji podczas zabawy w klasycznym multiplayerze oraz Battle Royale.

Oczywiście nie zabraknie również innych atrakcji. Na grających czekać będzie 50 nowych poziomów nagród podzielonych na dwie przepustki: darmową oraz premium. Wśród nich znajdą się między innymi nowi operatorzy (Misty - Undercover Agent i Adler - Dapper), a także nowa broń, karty, ozdoby i klasa w trybie Battle Royale.

8. sezon wystartuje 8 września o godzinie 2:00 czasu polskiego. Poniżej możecie zapoznać się ze zwiastunem oraz screenami, które przedstawiają niektóre z nowości.

Call of Duty: Mobile - sezon 8. Train to Nowhere