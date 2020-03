Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered niemal pewne. Gra otrzymała kategorię wiekową w Korei

Call of Duty: Modern Warfare 2 Remastered wyciekło do sieci dzięki branżowym informatorom. Teraz pojawiła się kolejna poszlaka wskazująca na to, że taka produkcja rzeczywiście powstaje. Wzmianka o odświeżonej wersji gry pojawiła się na stronie koreańskiej organizacji zajmującej się przyznawaniem kategorii wiekowych, co wyraźnie sugeruje, że coś jest na rzeczy.

Wpis został tam opublikowany pod koniec lutego, ale dopiero teraz został on dostrzeżony przez internautów. Co ciekawe, widoczny tam tytuł to Call of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered – wynika więc, że nowsza wersja klasyka z 2009 roku zaoferuje jedynie zabawę solo i zabraknie w niej rozgrywek wieloosobowych.

Call Of Duty: Modern Warfare 2 Campaign Remastered rated in South Korea https://t.co/zQjcSEUjuX pic.twitter.com/4Z8Ro2IT05 — Nibel (@Nibellion) March 20, 2020

Miłośnicy serii i sieciowych zmagań mają jednak kilka alternatyw: ubiegłoroczne Modern Warfare, niedawne Warzone, a prawdopodobnie także i zupełnie nową, nieujawnioną jeszcze odsłonę cyklu, która ma trafić na rynek pod koniec tego roku.