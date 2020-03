God of War z nowym komiksem. Dark Horse zapowiada prequel gry z PS4

Twórcy God of War sporo ryzykowali. Zrezygnowano tutaj bowiem nie tylko z klasycznego stylu rozgrywki, ale też i dotychczasowego miejsca akcji – Kratos z Grecji przeniósł się do świata nordyckich mitów. Zmiany te okazały się jednak strzałem w dziesiątkę i w ręce graczy trafiła jedna z najlepszych produkcji ostatnich lat. Wkrótce zaś fani serii będą mogli zapoznać się z wydarzeniami, które doprowadziły do historii przedstawionej w produkcji z 2018 roku. Wszystko to za sprawą komiksu zapowiedzianego przez wydawnictwo Dark Horse.

Akcja komiksu zatytułowanego God of War: Fallen God osadzona została po wydarzeniach z God of War III. Autorem scenariusza jest Chris Roberson, zaś za warstwę artystyczną będą odpowiadać Tony Parker, Dan Jackson i John Roshell.

God of War: Fallen God przedstawia losy Kratosa po pokonaniu Zeusa i pokrzyżowaniu planów Ateny. Wierząc, że jest wolny od swoich więzów, wyrusza na pustynie w celu oddalenia się od domu i uczucia wstydu, tylko po to, by zorientować się, że jego gniew i wina za nim podążają. Kratos wścieka się na jednego wroga, który okazał się niepokonany – siebie samego. Wojna przeciw sobie jest jednak niemożliwa do wygrania i może doprowadzić do szaleństwa – czytamy w opisie komiksu.

Pierwszy zeszyt God of War: Fallen God ma zadebiutować 24 czerwca tego roku.