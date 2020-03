Bernie Sanders nauczy się grać w Minecrafta. Ma jednak warunek

Bernie Sanders postanowił zainteresować młodych wyborców. W tym celu ogłosił, że nauczy się grać w popularnego Minecrafta. Ma on jednak jeden warunek - zrobi to dopiero w momencie, gdy jedno jego wideo na TikToku zdobędzie 6 milionów widzów. Chodzi konkretnie o krótki materiał z gry, który jest jednocześnie nietypowym spotem wyborczym, zachęcającym do głosowania na amerykańskiego polityka.

Jeśli uda się spełnić ten cel, to niewykluczone, że wszyscy zainteresowani będą mogli zobaczyć, jak Sanders radzi sobie z popularną produkcją. Amerykański senator ma bowiem kanał w serwisie Twitch. Do tej pory nie pojawiały się na nim gry, ale kto wie co przyniesie przyszłość...

Minecraft dostępny jest na PC, konsolach obecnej i poprzedniej generacji, a także urządzeniach mobilnych z systemami Android oraz iOS. Gra w dalszym ciągu jest rozwijana o nową zawartość - w tym roku ma doczekać się m.in. aktualizacji wprowadzającej wsparcie dla technologii ray tracing.