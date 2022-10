Call of Duty: Modern Warfare 2 promowane przez gwiazdy. Nicki Minaj, Pete Davidson i inni zachęcają do gry

fot. Activision

Premiera Call of Duty: Modern Warfare 2 zbliża się wielkimi krokami, nic więc dziwnego, że Activision postanowiło przypomnieć graczom o tym tytule. Tym razem zrobiono to za sprawą nowego materiału, do którego zaangażowano gwiazdy. W krótkim wideo zatytułowanym "Zbiórka" udział wzięli między innymi piosenkarka Nicki Minaj, aktor Pete Davidson czy Bukayo Saka, angielski piłkarz i obecny zawodnik klubu Arsenal.

Na tegorocznym Twitchconie zaprezentowano jeszcze jeden zwiastun, tym razem skupiający się na wersji PC. Przypominamy, że na pecetach gra dostępna będzie na platformach Steam oraz Battle.net.

Call of Duty: Modern Warfare 2 - premiera gry już 28 października na PC oraz konsolach PlayStation 4, PS5, Xbox One i Xbox Series S/X. Produkcja zaoferuje zarówno kampanię dla jednego gracza, jak i tryby rozgrywki wieloosobowej.

Call of Duty: Modern Warfare 2