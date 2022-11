Call of Duty: Modern Warfare II z nietypowymi gościnnymi występami. W grze pojawią się Messi, Pogba i Neymar

fot. Activision

W serii Call of Duty od dłuższego czasu pojawiają się gościnne występy gwiazd oraz postaci z popkultury. W ostatnich latach pojawiali się tam między innymi Rambo, John McClane, a nawet... Godzilla i Kong. Na tym jednak nie koniec, bo w mediach społecznościowych marki zapowiedziano, że swój debiut w grze zaliczą także... znani piłkarze. Z postu wynika, że operatorami zostaną Lionel Messi, Paul Pogba oraz Neymar.

Obok grafiki przedstawiającej kamizelki operatorów z nazwiskami i numerami znalazły się również hasztagi z tytułami trzech odsłon cyklu: Modern Warfare II, Warzone oraz Mobile, co sugeruje, że zawodnicy pojawią się we wszystkich trzech "aktualnych" grach. Dopisek o "nowym typie gry" wskazuje zaś na to, że gracze dostaną nowy tryb rozgrywki.

https://twitter.com/CallofDuty/status/1588576860631453701

Najprawdopodobniej wkrótce otrzymamy więcej informacji na temat akcji, a być może również i zwiastun z konkretną datą premiery nowego wydarzenia. Bardzo możliwe, że jego start zgra się w czasie z rozpoczęciem Mistrzostw Świata w Katarze zaplanowanym na 20 listopada.