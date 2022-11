Henry Cavill wyjaśnia, dlaczego zwleka z kupnem RTX 4090

Instagram

Henry Cavill miał viralowy moment na początku pandemii, gdy w sieci niezwykle popularne stało się wideo pokazujące gwiazdora Wiedźmina i Człowieka ze stali składającego swój własny, potężny komputer do gier. Na stronie Digital Trends niedawno ukazał się wywiad z Henrym Cavillem o filmie Enola Holmes 2, w którym to wywiadzie poruszony został też oczywiście temat jego kultowego już w niektórych kręgach gamingowego peceta. Jak się okazało, aktor chce w najbliższym czasie upgrade’ować swoją maszynę, choć jak widać na poniższym zdjęciu, nie tak dawno montował w niej topowego RTX-a 3090 od Nvidii.

Cavill przygląda się zwłaszcza karcie graficznej RTX 4090, ale jeszcze nie zdecydował się na nowy, najpotężniejszy procesor graficzny Nvidii. „Czekam również na pojawienie się kart AMD, aby zobaczyć, jak wypadają w porównaniu do Nvidia RTX 4090... Czas pokaże, jakie będą ich specyfikacje” – powiedział.

Cóż, AMD pokazało właśnie swoje nowe karty graficzne, więc już niedługo Henry Cavill będzie mógł zdecydować, którą kartę wsadzić do swojego peceta. Z kolei Nvidia już 16 listopada ma wypuścić model RTX 4080, który może okazać się strzałem w dziesiątkę dla high-endowych graczy.

Procesor na jakim Cavill oprze swoją maszynę również nie jest jeszcze znany. „Myślę, że w tej chwili prawdopodobnie wybiorę układ AMD, ale zobaczymy” – powiedział. AMD niedawno wypuściło swoje procesory Ryzen 7000, w tym flagowy Ryzen 9 7950X, który wydaje się głównym kandydatem do napędzania jego gamingowego peceta. Nie jest to jednak prosta aktualizacja.

Aktor powiedział, że „byłem nieco rozczarowany, gdy dowiedziałem się, że będę musiał kupić nową płytę główną, jak również wszystko inne”. To uczucie zna wielu składających, którzy chcą zbudować peceta w oparciu o procesor AMD najnowszej generacji. Najnowsze procesory Intela, w tym Core i9-13900K i Core i5-13600K, obsługują te same płyty główne z poprzedniej generacji. A Ryzen 7000 to pierwszy procesor AMD od sześciu lat, do którego instalacji potrzebne jest nowe gniazdo na płycie głównej.

Chociaż Henry Cavill wciąż jeszcze waha się co do najlepszych komponentów w ulepszanym PC, jego obudowa nie czekała bezczynnie. „To wciąż komputer z najwyższej półki, ale wszystko się zmieni, gdy tylko pojawi się nowy sprzęt” – powiedział.

Właśnie kupiłem nowy zasilacz i to było wyzwanie, ponieważ jest on znacznie większy niż poprzedni. Ma 1600 [watów]... Okazało się, że musiałem odłączyć każdy pojedynczy kabel i przewód, ponieważ musiały to być zarówno kable o większym przekroju, jak i lepsze, więc zrobiło się z tego trochę zamieszania, ale była to miła rozgrzewka przed całkowitym rozłożeniem i rekonstrukcją mojego sprzętu, która ma jeszcze nastąpić.

Aktor niedawno podzielił się zdjęciami, na których widać, że zmodernizował chłodzenie cieczą w swoim komputerze, a także wyposażył je w kilka wentylatorów Noctua.

Mamy nadzieję niedługo zobaczyć na Instagramie kolejne postępy Cavilla w upgrade’owaniu jego gamingowego peceta.