Cameo z Deadpool & Wolverine na zdjęciach z planu. Dzięki TEJ postaci kino komiksowe stało się popularne

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

fot. materiały prasowe

Ryan Reynolds oraz Shawn Levy, czyli współtwórcy filmu Deadpool & Wolverine otwarcie wypowiadają się o tak zwanych cameo z widowiska, czyli o występach Jennifer Garner (Elektra), Wesleya Snipesa (Blade), Dafne Keen (Laura/X-23) oraz Channinga Tatuma (Gambit). Obaj też wrzucają zdjęcia z planu, a reżyser nawet dodał oficjalną grupową fotkę ekipy superbohaterów. Tak naprawdę te role nie są cameo, bo definicja tego słowa mówi o występie epizodycznym, a tutaj ci bohaterowie są na ekranie zdecydowanie dłużej. Potocznie jednak wszyscy używają słowo "cameo" w odniesieniu do tych występów.

Deadpool & Wolverine - hołd dla Blade'a

Reżyser Shawn Levy oraz przede wszystkim Ryan Reynolds otwarcie mówią: nie byłoby kina komiksowego ani MCU bez dokonań Wesleya Snipesa w roli Blade'a. Ich celem było oddanie hołdu postaci, która przełamała klątwę i sprawiła, że ludzie zaczęli się interesować filmami opartymi na komiksach. Z jego postu wynika, że chciał, aby Blade dostał takie pełne szacunku pożegnanie jak swego czasu Logan.

- Uniwersum Marvela Foxa oraz MCU nie istniałyby gdyby nie Blade, który stworzył na to rynek - mówi Reynolds.

Występ Wesleya Snipesa w roli Blade'a pobił rekord Guinnessa. Teraz aktor ma rekord najdłuższej kariery w roli postaci z komiksów Marvela i pokonał tutaj samego Hugh Jackmana. Snipes rozpoczął filmem Blade - Wieczny łowca z 1998 roku, a Jackman w 2000 roku od pierwszych przygód X-Menów. Odtwórca Blade'a ma więc dwa lata przewagi.

Okazuje się, że pomysł na Blade'a wyszedł całkowicie ze strony Ryana Reynoldsa. Tak ten występ komentuje Shawn Levy.

- Powrót Wesleya do roli Blade był jednym z pierwszych pomysłów Ryana. Chcieliśmy poruszyć tematykę dziedzictwa, postaci i ich końca. Ryan powiedział mi: "Blade nigdy nie miał takiego zakończenia i sądzę, że ludzie nie zdadzą sobie sprawy, jak tęsknią za Wesleyem Snipesem w roli Blade'a dopóki go nie zobaczą na ekranie. Dajmy im to uczucie!". Ryan potem skontaktował się z Wesleyem. Ten jednak nie grał Blade'a od lat. Obaj też nie mieli bliskich kontaktów od dawna. Od razu daliśmy Wesleyowi klarownie do zrozumienia: nie robimy tego dla żartu. To oddanie szacunku jego dziedzictwu w roli ikonicznego bohatera.

Deadpool & Wolverine - film jest wyświetlany na ekranach kin.