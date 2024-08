Tak wygląda TEN AKTOR jako Wolverine. Reżyser Deadpoola 3 o spoilerowych występach i cameo

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Deadpool & Wolverine nadal bije kolejne rekordy w amerykańskim i światowym box office. Po ponad tygodniu od premiery reżyser Shawn Levy udzielił długiego wywiadu Variety, gdzie opowiedział o powrocie niektórych postaci, takich jak Blade Wesleya Snipesa, czy zaangażowaniu Henry’ego Cavilla do roli alternatywnej wersji Wolverine’a.

Deadpool & Wolverine – Henry Cavill jako wariant Wolverine’a

Aktor podzielił się nawet pierwszym zdjęciem swojego „Cavellrine’a”, jak nazywany jest wariant Logana w wykonaniu Henry’ego Cavilla. Gwiazdor w żartobliwy sposób przyznał, że na potrzeby nakręcenia tej krótkiej sceny zgolił wąsy. Jest to rzecz jasna odniesienie do dokrętek Ligi Sprawiedliwości, w których Warner Bros. musiało wydać dodatkowe miliony dolarów, aby cyfrowo usunąć wąsy Cavilla, których nie mógł zgolić, gdyż był w trakcie kręcenia scen do Mission: Impossible – Fallout.

W wywiadzie Shawn Levy przyznał, że to Ryan Reynolds wymyślił przydomek Cavillerine dla tego bohatera:

Jeśli mamy o nim rozmawiać, musimy nazywać go jego prawdziwym imieniem, Cavillerine, które ukuł Ryan. Wiedziałem, że nie da się stworzyć nic lepszego, gdy tylko Ryan wymyślił to określenie. Od razu powiedziałem „tak” ponieważ wiedziałem, że będzie to wywrotowe i zabawne, a także wiązało się z dużym uczuciem do Cavilla i jego twórczości oraz igraniem z jego dziedzictwem jako bohatera DC, teraz gdy pojawia się jako wariant bohatera Marvela.

Deadpool & Wolverine – Shawn Levy komentuje występy Blade’a i Gambita

Levy przyznał, że rozmowami z aktorami, w tym z Wesleyem Snipesem zajął się Ryan Reynolds. Gwiazda Deadpool & Wolverine chciała przywrócić swojego dawnego kolegę z planu, z którym miał okazję pracować przy Blade: Mroczna trójca, ponieważ chciał rozwinąć temat dziedzictwa tej postaci i jego zakończenia, aby Blade Snipesa otrzymał godne pożegnanie.

Reżyser dodał:

Wesley nie grał Blade'a od długiego czasu. On i Ryan nie byli w bliskim kontakcie od bardzo długiego czasu. Daliśmy jednak jasno do zrozumienia Wesleyowi, że to nie jest żart. To był wyraz szacunku dla jego dziedzictwo jako tej kultowej postaci.

Następnie Levy opowiedział o debiucie Channinga Tatuma jako Gambita i co aktor wniósł do swojej roli:

Kiedy zdecydowaliśmy się na wykorzystanie Gambit w tym filmie, wiedzieliśmy, że będzie to bardzo satysfakcjonujące dla Channinga. Napisaliśmy wiele tych bezsensownych wersów na granicy nonsensu. Wpisaliśmy je do scenariusza. Ale potem Channing dodał dużo cajuńskiego i francuskiego posmaku. Kiedy Deadpool powtarzał: „To nie jest słowo. Kto jest twoim trenerem dialektu… Minionki?” to było w dużej mierze zasługa nas wszystkich na planie. Bardzo nam się to podobało.

Deadpool & Wolverine – czy Daredevil Bena Afflecka miał pojawić się w filmie?

Reżyser wyznał, że chociaż Daredevil był w ich planach, to nigdy nie doszło do etapu negocjacji z Benem Affleckiem:

Na początku, kiedy przeglądaliśmy listy zawierające 70 imion postaci Marvela, Daredevil znajdował się na jednej z nich, ale nigdy nie doszliśmy do punktu kontaktu z aktorem, ofert czy czegoś w tym rodzaju.

Nawiązaliśmy kontakt ze wszystkimi osobami występującymi w filmach FOX-a, a są to dziesiątki aktorów, którzy byli częścią tego dziedzictwa. Odbyła się krótka rozmowa na temat: „Czy powinniśmy zrobić Juggernauta Vinniego Jonesa? Czy powinniśmy zrobić Juggernauta CGI?”. Ostatecznie pomyśleliśmy, że mamy wystarczająco dużo powrotów w postaci Aarona Stanforda, Tylera Mane’a, Jennifer Garner i Wesleya Snipesa, że ​​pomyśleliśmy: „Zróbmy inny wariant [z innym aktorem] i niech nie będzie to CGI”. Wykorzystaliśmy więc Aarona Reeda.

Deadpool & Wolverine - film jest wyświetlany na ekranach kin w całej Polsce.

