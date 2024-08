Czy Taylor Swift miała zagrać w Deadpool & Wolverine? Reżyser wreszcie szczerze odpowiedział

Marvel/Screen Rant

W widowisku Deadpool & Wolverine pośród wielu nowych wariantów Pyskatego Najemnika znalazła się Lady Deadpool. Choć według jednej z najgłośniejszych plotek dotyczących filmu tę rolę miała zagrać Taylor Swift, w rzeczywistości była to Blake Lively, żona Ryana Reynoldsa. Shawn Levy, który wyreżyserował produkcję, postanowił raz na zawsze wyjaśnić tę kwestię.

Czy Taylor Swift miała zagrać Lady Deadpool?

Shawn Levy zdradził, że Taylor Swift nigdy nie miała zagrać Lady Deadpool.

To była jedna z najgłośniejszych plotek, które pojawiły się znikąd. Nigdy nie była prawdą. Dziękuję ci, internecie, za zbudowanie takiej zasłony dymnej z plotek i półprawd, dzięki czemu nikt nie wiedział, co się wydarzy.

W innej rozmowie, tym razem z Entertainment Weekly, reżyser powiedział, że w pewnym momencie nawet bał się, że brak piosenkarki w filmie bardzo zawiedzie fanów, biorąc pod uwagę to, do jakich rozmiarów urosła ta plotka. Nie był jednak w stanie jej zdementować w trakcie promocji filmu.

Nigdy nie było takiej dyskusji, nie padło nawet jedno słowo na ten temat. Oczywiście, Ryan, Blake i ja mamy jakieś własne relacje z Taylor prywatnie. Jednak te plotki były bardzo głośne i trochę zaskakujące. Nic, co mogłem powiedzieć lub zrobić, nie byłoby w stanie ich uciszyć przed premierą filmu.

Jeśli chodzi o samego Ryana Reynoldsa, odtwórcę Deadpoola, powiedział w rozmowie z Collider, że "byliby najszczęśliwszymi ludźmi na Ziemi", gdyby Taylor była jakkolwiek zaangażowana w tworzenie filmu. Cieszy się jednak z samego faktu, że piosenkarka obejrzała film i spodobał jej się.

Co dalej z Deadpoolem w MCU?

Na pytanie, czy kiedykolwiek planują pokazać Ladypool bez maski, Levy odpowiedział:

Nigdy nie planowaliśmy zdjąć jej maski. Więc to zawsze jakaś opcja na przyszłość. Jednak zdecydowanie nie traktujcie tego jak obietnicy. Zależało nam na tym, by film był samodzielną produkcją - zostawiliśmy wiele furtek otwartych, ale jednocześnie tytuł nie służył temu, by zbudować fundament pod kolejną część. Zobaczymy więc, co się stanie.

Reżyser dodał, że chciałby kiedyś odpowiedzieć na pytanie, dlaczego Thor płakał. Potwierdził, że nie wie, w jaką stronę zmierza Marvel, ale jest niemal pewien, że to nie koniec ich współpracy.

