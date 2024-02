"Kłamią w 100 procentach" - kandydatka do Oscara szczerze o kolegach po fachu, dla których nominacje się nie liczą

Fot. Materiały prasowe

Carey Mulligan w rozmowie z dziennikiem The Times zdradziła, co czuje w związku ze swoją trzecią nominacją do Oscara, którą dostała w tym roku za rolę w filmie biograficznym Maestro (2023). Dodała także, co myśli o sytuacji Grety Gerwig, która nie powalczy o statuetkę dla Najlepszego Reżysera, a także co sądzi o aktorach, którzy twierdzą, że te nagrody się nie liczą.

"Kłamią w 100 procentach" - kandydatka do Oscara szczerze

Mulligan jest szczęśliwa z nominacji za występ w Maestro:

To jest po prostu najfajniejsza rzecz na świecie, ponieważ pochodzi od twoich kolegów po fachu. To szaleństwo.

A co ze wszystkimi aktorami, którzy mówią, że nagrody się nie liczą, tylko praca? Mulligan szczerze odpowiada:

Kłamią w 100 procentach.

Aktorka z Maestro o braku nominacji dla Grety Gerwig

Aktorka odniosła się także do braku nominacji dla Grety Gerwig za hit Barbie (2023) w kategorii Najlepszy Reżyser:

Przykro mi z powody Grety, ponieważ nie mam pojęcia, co jeszcze musiałaby zrobić jako reżyserka, by dostać nominację; tworzysz doceniony przez krytyków film, który jest jednocześnie gigantycznym sukcesem na skalę światową, a mimo to nie zostajesz nominowany?

Jeśli chodzi o wcześniejsze nominacje do Oscara, Mulligan dostała je za występy w filmach Obiecująca. Młoda. Kobieta (2020) i Była sobie dziewczyna (2009). Jest znana także z takich produkcji jak Drive (2011), Wielki Gatsby (2013) i Duma i uprzedzenie (2005).