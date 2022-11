Jednym głosem - Carey Mulligan i Zoe Kazan w materiale zza kulis filmu

screen z YouTube

Jednym głosem to film na podstawie nagrodzonego Pulitzerem reportażu śledczego, który został opublikowany w The New York Times. Bohaterkami produkcji są Megan Twohey i Jodi Kantor, które w swoim tekście poruszyły temat seksualnych nadużyć, których dopuścił się producent filmowy, Harvey Weinstein. Zapoczątkowały tym samym ruch #MeToo.

Do sieci trafił materiał zza kulis produkcji, w którym główne aktorki oraz reżyserka opowiadają o projekcie. Wideo jest dostępne poniżej.

Jednym głosem - materiał zza kulis

Reżyserką obrazu jest Maria Schrader (Unorthodox), a scenarzystką - Rebecca Lenkiewicz. Carey Mulligan i Zoe Kazan wcielają się odpowiednio w Twohey i Kantor. W obsadzie są również Tom Pelphrey, Patricia Clarkson, Andre Braugher i Samantha Morton. Za produkcję odpowiada firma Plan B Entertainment należąca do Brada Pitta.

Jednym głosem - premiera filmu w polskich kinach 25 listopada.