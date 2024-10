Carrie jako serial. Król horrorów Netflixa za sterami

fot. materiały prasowe

To nie koniec współpracy Mike'a Flanagana i Stephena Kinga . Po sukcesie nagrodzonego People’s Choice Award filmu Życie Chucka, Flanagan ma stworzyć ośmioodcinkowy serial dla Amazon Prime Video na podstawie powieści Kinga, Carrie.

Mike Flanagan i Stephen King – współpraca

Flanagan jest wielkim fanem horrorów Stephena Kinga i to nie pierwszy raz, kiedy pracuje nad adaptacją jego książek. Chociażby Życie Chucka to ekranizacja noweli Kinga z 2020 roku. Nie można także nie wspomnieć o kontynuacji filmu Lśnienie – Doktor Sen, która jest adaptacją powieści Kinga o tym samym tytule. W ramach Amazona powstaje także nowa adaptacja Mrocznej wieży, który jest jednym z wymarzonych projektów Flanagana, ze względu na osobiste zamiłowanie do książki. Showrunner specjalizuje się w horrorach – to on stał za sterami takich produkcji, jak Nawiedzony dom na wzgórzu, czy Zagłada domu Usherów.

Carrie jest jedną z najpopularniejszych powieści Stephena Kinga, która ukazała się po raz pierwszy w 1974 roku. Pierwsza ekranizacja zagościła na ekranach kin już w 1976 roku i doczekała się nawet sequela. Kolejne adaptacje powstały w 2002 i 2013 roku.