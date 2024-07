fot. materiały prasowe

Niedawno portal The Wrap opublikował wywiad z Vernonem Sandersem, szefem działu telewizyjnego w Amazon MGM Studios. Kierownik zdradził sporą dawkę informacji dotyczącą nadchodzących projektów, które trafią na platformę Prime Video. Oprócz serialu aktorskiego Tomb Raider, poruszono temat rebootu Mrocznej wieży, za którą stoi twórca Nawiedzonego domu na wzgórzu, Mike Flanagan. To będzie kolejny projekt reżysera, będący adaptacją twórczości Stephena Kinga. W 2019 roku zadebiutował jego film Doktor Sen z Ewanem McGregorem w roli głównej.

- Więc Mike podchodzi do tego z ogromną pasją, podobnie jak my jesteśmy pasjonatami [firmy produkcyjnej - przyp. red.] Intrepid. Mamy w zanadrzu parę projektów z Intrepid i teraz próbujemy ustalić priorytety. Nie mam więc nic konkretnego do przekazania na temat Mrocznej wieży poza tym, że co tydzień rozmawiamy z nim o tym oraz kilku innych elementach, na których się skupiamy.

Projekt został ogłoszony w 2022 roku, a jako producenta wykonawczego wyznaczono współzałożyciela Intrepid Pictures, Trevora Macy'ego. Wówczas Flanagan tłumaczył, że Mroczna wieża jest jego wymarzonym projektem, również ze względu na jego zamiłowanie do historii Stephena Kinga.

W 2017 roku do kin weszła adaptacja Mrocznej Wieży z Idrisem Elbą oraz Matthew McConaugheyem w rolach głównych. Film można obejrzeć na platformie streamingowej Max oraz Viaplay w ramach abonamentu.

