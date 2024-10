Stephen King doczeka się kolejnej adaptacji. Powstanie serial Baśniowa opowieść

fot. Wydawnictwo Albatros

Baśniowa opowieść to kolejna historia Stephena Kinga, która otrzyma swoją własną adaptację. Z tego mrocznego fantasy studio A24 planuje stworzyć dziesięcioodcinkową produkcję telewizyjną. Za scenariusz oraz reżyserię będzie odpowiadać Paul Greengrass. Showrunnerem zostanie J.H. Wyman, który wcześniej pracował nad serialem Fringe: Na granicy światów. Producentami wykonawczymi zostaną sam pisarz oraz Peter Rice.

Baśniowa opowieść - o czym jest książka Stephena Kinga?

Baśniowa opowieść to książka często porównywana do innej powieści Stephena Kinga, Mrocznej wieży. Opisywana jest przez wydawnictwo Albatros jako historia o "zwyczajnym chłopcu, któremu pisane są bohaterskie czyny". Jej protagonista to Charlie Reade, zwyczajny nastolatek, który nadal ma nieprzepracowaną traumę z dzieciństwa. W wyniku pewnych okoliczności, chłopiec udaje się w niesamowitą podróż do świata, w którego istnienie nigdy by nie uwierzył. Mieszkańcy owej baśniowej krainy zwracają się do niego o pomoc. Ostatecznie Charlie postanawia chronić lud Empis nie tylko przed tyranem, który nimi rządzi, ale także zagrożeniem wywodzącym się z jego ludzkiego świata.

