Cassandra Clare powraca. Czerwone Zwoje Magii już za miesiąc

Cassandra Clare zasłynęła za sprawą cyklu Dary Anioła i wykreowanym w nim świecie Nocnych Łowców (Shadowhunters). Uniwersum zyskało ogromną popularność, autorka stworzyła w nim kilka serii, a same książki były ekranizowane w formie filmu czy serialu.

15 kwietnia ukaże się w Polce nowa książka w tym uniwersum. W powieści Czerwone Zwoje Magii głównym bohaterem jest znany już z innych książek Clare mag Magnus Bane. Czerwone Zwoje Magii Cassandra Clare napisała razem z Wesleyem Chu i jest to pierwszy tom serii Najstarsze Klątwy.

Jednocześnie doszło do zmiany wydawcy książek Cassandry Clare w Polsce. Do rej pory wydawcą był Mag, ale Czerwone Zwoje Magii ukażą się w oficynie We need YA.

Oto okładka oraz opis Czerwonych Zwojów Magii:

Źródło: We need YA

Najbardziej znane na świecie uniwersum Nocnych Łowców doczekało się porywającej serii o Magnusie i Alecu. Cassandra Clare powraca z opowieścią o parze shipowanej przez miliony czytelników!

Jedyne, o czym marzył Magnus Bane, to podróż po Europie z Alekiem Lightwoodem – Nocnym Łowcą, który wbrew przeciwnościom losu w końcu został jego chłopakiem. Jednak gdy tylko para zadomawia się w Paryżu, przybywa stary przyjaciel z wiadomościami o sławiącym demona kulcie zwanym Szkarłatną Ręką. Kult został lata temu założony przez Magnusa dla żartu, teraz pod nowym przywództwem dąży do wywołania chaosu na całym świecie. Magnus i Alec wyruszają w pogoń po Europie, aby wyśledzić Szkarłatną Rękę i ich nieuchwytnego nowego przywódcę, zanim zgrupowanie spowoduje więcej szkód. Magnus i Alec będą musieli zaufać sobie bardziej niż kiedykolwiek – nawet jeśli oznacza to ujawnienie tajemnic, które chcieli zatrzymać tylko dla siebie.