CDA Cinema - premiery filmów na listopad 2020. Lista nowości

materiały prasowe

CDA Cinema to usługa, która wystartowała we wrześniu 2020 roku Jest to rozszerzenie usługi sVOD oferowanej przez platformę CDA Premium. W ramach CDA Cinema będą mieć premiery filmy, które nie odbywały się w Polsce. W ofercie znajduje się też pozycja, która dostępna była w kinach, ale ze względu na ich ponowne zamknięcie, możliwa będzie do obejrzenia za pośrednictwem CDA Cinema.

Jakie nowości znajdą się w ofercie w listopadzie?

CDA Cinema - premiery na listopad

Wśród nowych premier znajdą się:

Domino śmierci - film z Nicolasem Cage w roli głównej z 2019 roku.

Numer 32

Mroczne spotkanie

Katalog CDA Premium w listopadzie powiększy się także o kilkadziesiąt nowych pozycji, z czego dużą część będą stanowiły produkcje z ubiegłego roku: