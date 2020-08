Chadwick Boseman nie żyje. Czarna Pantera odchodzi z Wakandą w swoim sercu

fot. Marvel

Chadwick Boseman zmarł w piątek 28 sierpnia 2020 roku w wieku 43 lat. Informację ogłoszono na jego mediach społecznościowych. Aktor przegrał czteroletnią walkę z rakiem okrężnicy. Jego publicystka Nicki Fioravante powiedziała, że odszedł w domu w Los Angeles w otoczeniu żony i rodziny.

Jest to prawdziwy szok dla świata filmowego i fanów Bosemana, bo aktor ani razu publicznie nic nie powiedział o swoich problemach zdrowotnych. W oświadczeniu rodziny czytamy, że filmy, w których zagrał w ostatnich czterech latach były kręcone w trakcie chemioterapii. Na czele z Czarną Panterą, Avengers: Wojna bez granic czy Avengers: Koniec gry. To właśnie za tę rolę zostanie zapamiętany na zawsze.

https://twitter.com/chadwickboseman/status/1299530165463199747

Kevin Feige, szef Marvel Studios i MCU opublikował oświadczenie:

- Był naszym T'Challą, naszą Czarną Panterą i naszym drogim przyjacielem. Za każdym razem, gdy wchodził na plan, promieniował charyzmą i radością. Za każdym razem na ekranie tworzył coś naprawdę niezwykłego. Reprezentował w pracy wielu wspaniałych ludzi i nikt nie był lepszy w graniu wielkich ludzi na ekranie. Był inteligentny, miły i silny tak jak każda postać, którą grał. Teraz jest obok nich jako jedna z ikon zapamiętana na zawsze. Rodzina Marvel Studios głęboko przeżywa jego stratę i opłakujemy go razem z jego rodziną.

Chadwick Boseman - historia kariery

Karierę aktora zaczął po 2000 roku i jak wielu początkujących w Los Angeles, pojawiał się w telewizji. Grał małe role w pojedynczych odcinkach seriali Brygada Ratunkowa, Prawo i porządek, CSI: Kryminalne zagadki Nowego Jorku czy Ostry dyżur. W 2008 roku roku miał pierwszą większą rolę w serialu Lincoln Heights i wówczas też zagrał w pierwszym swoim filmie Ekspres - bohater futbolu.

Świat usłyszał o Bosemanie dzięki świetnej roli legendarnego basebalisty Jackiego Robinsona w filmie 42 - prawdziwa historia amerykańskiej legendy. Sukces tego dramatu sprawił, że zaczął dostawać coraz więcej lepszych propozycji. Widzieliśmy go w takich filmach jak Ostatni gwizdek, Get on Up (w roli Jamesa Browna) czy superprodukcji Bogowie Egiptu.

Prawdziwy przełom przyszedł w 2016 roku w raz z rolą króla Wakandy, T'Challi w filmie Kapitan Ameryka: Wojna bohaterów. Podpisał on kontrakt na pięć filmów w wielkim MCU. Los chciał, że rok jego sukcesu powiązał się z przerażającą diagnozą lekarzy. To nie przeszkodziło mu walczyć i w 2018 roku zagrać w superprodukcji Czarna Pantera, która stała się kulturowym i społecznym przełomem, a do tego wielkim hitem komercyjnym na skalę globalną i również artystycznym dzięki siedmiu nominacjom do Oscara. Potem widzieliśmy go w Avengers: Wojnie bez granic i Avengers: Końcu gry, czyli najbardziej dochodowych filmach jakie kiedykolwiek powstały. Z jego ról w ostatnich latach można wymienić także 21 mostów, Message from the King, Marshall oraz Pięciu braci Spike'a Lee.

W 2022 roku miał powrócić w filmie Czarna Pantera 2, ale na obecną chwilę nie wiadomo, co Marvel Studios zamierza zrobić z tym projektem w obliczu śmierci aktora.