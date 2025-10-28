Seriale anime podobne do Chainsaw Man. Gdzie znajdziecie specyficzny humor i szalone walki?

fot. MAPPA

Anime Chainsaw Man, które powstało na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Tatsuki Fujimoto, bardzo szybko zyskało ogromną popularność, gdy zadebiutowało w 2022 roku. Wyróżniało się szaloną historią, dziwnymi bohaterami oraz widowiskową, bardzo krwawą akcją polaną czarnym humorem. Już 31 października do kin wejdzie film pt. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, który kontynuuje fabułę z serialu.

Z tej okazji przedstawiamy galerię, w której znajdziecie 20 tytułów seriali, które mogą Wam się spodobać, jeśli szukacie anime podobnego do Chainsaw Man. Powtarzają się tam pewne motywy, jak główni bohaterowie posiadający nadprzyrodzone moce czy brutalne starcia z demonami lub potworami. Podobieństwa obejmują również klimat, wyraziste postacie drugoplanowe czy sprośny humor. W ich opisach wyjaśniamy, jakie wspólne cechy posiadają dane seriale, które na pierwszy rzut oka mogą się bardzo od siebie różnić.

Seriale anime podobne do Chainsaw Man

Dandadan Oba seriale są szalone, chaotyczne i nieprzewidywalne. Mają mnóstwo sprośnego humoru i są utrzymane w klimacie urban fantasy. Główni bohaterowie zamieniają się w demony, a do tego anime wizualnie prezentują się świetnie. Zobacz więcej

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc - fabuła filmu

Chainsaw Man po raz pierwszy wkracza na wielkie ekrany w pełnej rozmachu i akcji przygodzie kontynuującej wątki popularnego anime. Denji pracował dla yakuzy jako łowca demonów, próbując spłacić odziedziczony po rodzicach dług. Gangsterzy dopuścili się jednak zdrady i zlecili jego zabójstwo. Tracący przytomność Denji zawarł układ z Pochitą, ukochanym pieskiem-demonem, który uratował mu życie. W ten sposób połączyli się ze sobą i tak powstał niepowstrzymany Chainsaw Man. Teraz, w samym środku brutalnej wojny między demonami, łowcami i tajemniczymi przeciwnikami, pojawia się tajemnicza Reze. Denjiego czeka najgroźniejsza dotąd bitwa — wywołana przez miłość w świecie, w którym, by przetrwać, dozwolone jest wszystko.

