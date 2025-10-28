Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Seriale anime podobne do Chainsaw Man. Gdzie znajdziecie specyficzny humor i szalone walki?

Które seriale anime powinni sprawdzić fani Chainsaw Man po obejrzeniu kinowego filmu? Oto lista tytułów, które mogą spodobać się miłośnikom tej szalone animacji.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  galeria 
anime chainsaw man Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc podobne
Chainsaw Man - sezon 1, odcinek 5 fot. MAPPA
Reklama

Anime Chainsaw Man, które powstało na podstawie mangi o tym samym tytule autorstwa Tatsuki Fujimoto, bardzo szybko zyskało ogromną popularność, gdy zadebiutowało w 2022 roku. Wyróżniało się szaloną historią, dziwnymi bohaterami oraz widowiskową, bardzo krwawą akcją polaną czarnym humorem. Już 31 października do kin wejdzie film pt. Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc, który kontynuuje fabułę z serialu. 

Z tej okazji przedstawiamy galerię, w której znajdziecie 20 tytułów seriali, które mogą Wam się spodobać, jeśli szukacie anime podobnego do Chainsaw Man. Powtarzają się tam pewne motywy, jak główni bohaterowie posiadający nadprzyrodzone moce czy brutalne starcia z demonami lub potworami. Podobieństwa obejmują również klimat, wyraziste postacie drugoplanowe czy sprośny humor. W ich opisach wyjaśniamy, jakie wspólne cechy posiadają dane seriale, które na pierwszy rzut oka mogą się bardzo od siebie różnić.

Seriale anime podobne do Chainsaw Man

Dandadan

Oba seriale są szalone, chaotyczne i nieprzewidywalne. Mają mnóstwo sprośnego humoru i są utrzymane w klimacie urban fantasy. Główni bohaterowie zamieniają się w demony, a do tego anime wizualnie prezentują się świetnie.

arrow-left
Dandadan
fot. Netflix
arrow-right

Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc - fabuła filmu

Chainsaw Man po raz pierwszy wkracza na wielkie ekrany w pełnej rozmachu i akcji przygodzie kontynuującej wątki popularnego anime. Denji pracował dla yakuzy jako łowca demonów, próbując spłacić odziedziczony po rodzicach dług. Gangsterzy dopuścili się jednak zdrady i zlecili jego zabójstwo. Tracący przytomność Denji zawarł układ z Pochitą, ukochanym pieskiem-demonem, który uratował mu życie. W ten sposób połączyli się ze sobą i tak powstał niepowstrzymany Chainsaw Man. Teraz, w samym środku brutalnej wojny między demonami, łowcami i tajemniczymi przeciwnikami, pojawia się tajemnicza Reze. Denjiego czeka najgroźniejsza dotąd bitwa — wywołana przez miłość w świecie, w którym, by przetrwać, dozwolone jest wszystko.

Najbardziej krwawe seriale anime

arrow-left fot. MAPPA arrow-right

Źródło: myanimelist.net

Magda Muszyńska
Magda Muszyńska
Tagi:  galeria 
anime chainsaw man Chainsaw Man - The Movie: Reze Arc podobne
Reklama
placeholder
Powiązane seriale
Chensō Man
Oglądaj TERAZ Chensō Man Anime

Najnowsze

1 Doktor Who
-

Disney kończy z Doktorem Who. Co dalej z serialem?

2 1. Sentry
-

Kolejna gwiazda skończyła zdjęcia do Avengers: Doomsady. "Kto wie, jak to wszystko naprawdę wygląda?"

3 To: Witajcie w Derry
-
Spoilery

Szokująca premiera To: Witajcie w Derry. Przerażające kulisy; finał to nie cliffhanger

4 Jeszcze bardziej zakręcony piątek
-

Zakręcony piątek 2 online. Wiemy, kiedy premiera w Disney+

5 One Piece: sezon 2
-

Wiemy, kiedy premiera 2. sezonu One Piece. Nowy plakat i zdjęcia z hitu Netflixa

6 Stranger Things - oficjalny kadr z 5. sezonu. Fikcyjni bohaterowie serialu
-

Netflix - listopad należy do Stranger Things. Samurajowie, potwór i inne nowości

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e208

Moda na sukces

s08e03

FBI

s28e10

The Voice

s05e10

Zbrodnie po sąsiedzku

s42e255

Ridiculousness

s42e256

Ridiculousness

s38e208

Zatoka serc

s08e03

The Neighborhood
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Asteriks w Luzytanii

27

paź

Książka

Asteriks w Luzytanii
Boorman i diabeł

27

paź

Film

Boorman i diabeł
Troma's War

27

paź

Film

Troma's War
Jajo anioła

27

paź

Film

Jajo anioła
Wreckreation

28

paź

Gra

Wreckreation
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Joaquin Phoenix
Joaquin Phoenix

ur. 1974, kończy 51 lat

Gwendoline Christie
Gwendoline Christie

ur. 1978, kończy 47 lat

Annie Potts
Annie Potts

ur. 1952, kończy 73 lat

Troian Bellisario
Troian Bellisario

ur. 1985, kończy 40 lat

Jan Komasa
Jan Komasa

ur. 1981, kończy 44 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-
Spoilery

Miłość i nadzieja: streszczenie odcinków 309-313. Co się wydarzy?

3
-

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

4

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 967-970. Co się wydarzy?

5

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 729-733. Co się wydarzy?

6

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

7

Ninja vs Ninja: kto wygrał program? Oto zwycięzca

8

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

9

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

10

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV