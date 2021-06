Chainsaw Man - krwawy zwiastun serialu anime na podstawie popularnej mangi

fot. MAPPA // comicbook.com

Chainsaw Man to manga, której twórcą jest Tatsuki Fujimoto. Pierwsza część historii była publikowana w latach 2018-2020. Zyskała dużą popularność - jej sprzedaż sięgnęła 11 milionów egzemplarzy. Fani i krytycy chwalili mangę za czarny humor, mroczną historię i sceny pełne przemocy. Nie trzeba było długo czekać na adaptację Chainsaw Man w anime. Zadania podjęło się studio MAPPA, które jest również odpowiedzialne za Jujutsu Kaisen i finałowy sezon of Attack on Titan.

Historia skupia się na Denjim, który jest drobnym łowcą demonów, próbującym spłacić długi i przetrwać w ciężkim świecie. Po tym, jak został zabity w czasie pracy, zostaje wskrzeszony przez swojego zwierzaka-demona psa Pochitę i staje się czymś nowym i niebezpiecznym — Chainsaw Manem.

Do sieci trafił zwiastun serialu, który jest niezwykle klimatyczny i krwawy. Animacja robi wrażenie.

Za reżyserię anime odpowiadaja Ryū Nakayama i Makoto Nakazono. Muzykę skomponował Kensuke Ushio (Devilman Crybaby).

Data premiery Chainsaw Man nie została podana.