Channing Tatum zagra w ekranizacji książki dla dzieci, którą sam napisał

MGM/United Artists

Nie wszyscy z naszych Czytelników wiedzą, że Channing Tatum jest także twórcą książki dla dzieci. W maju zeszłego roku na amerykańskim rynku zadebiutowała ilustrowana powieść The One and Only Sparkella jego autorstwa, do której rysunki stworzyła Kim Collins. Historia ta skupia się na ojcu, który uczy swoją córkę o imieniu Ella tego, jak pozostać sobą w świecie, który nieustannie dąży do wykluczenia. Książka cieszyła się tak wielką popularnością, że trafiła nawet na 1. miejsce listy bestsellerów New York Timesa.

Nie dziwi więc specjalnie, że studio MGM już teraz pracuje nad ekranizacją powieści. Jak donosi serwis Deadline, Tatum pojawi się w niej w roli ojca Elli, a także zostanie producentem wykonawczym filmu. Scenariusz przygotowuje Pamela Ribon, znana m.in. jako współautorka historii do animacji Vaiana: Skarb oceanu czy Ralph Demolka w internecie.

Co ciekawe, Tatum pracuje w chwili obecnej nad kolejnymi częściami książkowej trylogii. 31 maja w Stanach Zjednoczonych zadebiutuje jej druga odsłona o tytule The One and Only Sparkella Makes a Plan.