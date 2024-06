Charlie Cox o scenach walki z Born Again - jeśli lubiliście te z Daredevila Netflixa, nie będziecie zawiedzeni

Marvel/Netflix

Daredevil z Netflixa był popularny między innymi dzięki scenom walki, kręconym za pomocą jednego ujęcia. Wygląda na to, że reboot Disney+ zamierza kontynuować tę tradycję. Jak donosi portal Collider, grający po raz kolejny główną rolę Charlie Cox opowiedział o tym podczas Fan Expo Boston. Jego zdaniem fani tamtych scen walki "nie będą czuć się zawiedzeni", gdy Born Again w końcu zadebiutuje.

Charlie Cox o scenach walki z Born Again

Tak Charlie Cox opowiadał o kręceniu scen, które dobrze znamy z Daredevila Netflixa:

Są różne rodzaje "onerów". To taka scena walki, rozgrywająca się w jednym ujęciu, bez cięć. Jest takie coś, co nazywa się "prawdziwym onerem" i oznacza sytuację, w której naprawdę coś jest kręcone od razu za jednym zamachem, bez edycji, montażu czy morfingu, czyli przesuwania kamery przez coś o jednolitym kolorze, dzięki czemu można zrobić przejście - na przykład, gdy kamera przesuwa się po czyjejś czarnej koszuli, przez chwilę cały ekran jest czarny, więc można po tym dodać inne ujęcie. Wygląda to tak, jakby było jednym ujęciem, ale nim nie jest.

Czy usłyszymy Vincenta D'Onofrio w animacji o Spider-Manie?

Vincent D'Onofrio podczas Fan Expo Boston został spytany o to, czy tak jak Charlie Cox powtórzy swoją rolę z Daredevila w nadchodzącej animacji o Pajączku, swego czasu o roboczym tytule Spider-Man: Freshman Year. Aktor wyjaśnił, że sytuacja z Kingpinem jest skomplikowana ze względu na prawa autorskie pomiędzy Sonym i Marvelem, więc nigdy tak naprawdę nie wie, kiedy będzie mógł wystąpić kolejny raz.

Powiem otwarcie: znacie całą tę sytuację Marvel-Sony, prawda? Są więc postacie - postacie Marvela, wymyślone przez Marvela i napisane przez Marvela - które są uwięzione między Sony i Marvelem. I potrzeba dużo czasu, żeby zorientowali się, kto co aktualnie robi.

Nigdy tak naprawdę nie wiem, gdzie [Kingpin może się pojawić]. Moja postać znajduje się właśnie w takiej sytuacji, w przeciwieństwie do bohatera Charliego [Coxa]. Więc nie wiem - to część wcielania się w Kingpina.

