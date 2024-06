Charlie Cox podekscytowany powrotem jako Daredevil. I nie chodzi o Born Again

fot. materiały prasowe

Podczas wydarzenia Fan Expo Boston spytano Charliego Coxa o nadchodzący serial animowany Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Gwiazdor dawnego Daredevila Netflixa i nadchodzącego Born Again Disney+ zdradził, że fani będą mogli po raz kolejny zobaczyć go - a właściwie usłyszeć - w roli Matta Murdocka.

Mecenas She-Hulk Dawno temu wybrałem się do studia i nagrałem kilka kwestii. To było w czasie, w którym wystąpiłem w, więc myślę, że było to gdzieś w 2021 roku. Widziałem tylko kilka scen, do których podkładałem głos. A właściwie nawet nie scen - zobaczyłem jedynie wczesne rysunki. To wszystko, co wiem.

Nic nie widziałem. Nie mam pojęcia, o czym opowiada ta historia, ale to fajne, że wystąpi w niej Daredevil. Ekscytuje mnie to.

Następnie jeden z fanów spytał, jak idzie praca nad Your Friendly Neighborhood Spider-Man. Główny scenarzysta Jeff Trammell odpowiedział, że świetnie i serial staje się jeszcze lepszy z każdym kolejnym etapem. Ma nadzieję, że fani pokochają go równie mocno, co on.

Warto też przypomnieć, że dyrektor wykonawczy Marvel Studios, Brad Winderbaum, jeszcze w maju zapowiedział, że serial jest "co najmniej niesamowity" i zaskoczy widzów. Dodał, że przypomina komiksy z ery Steve’a Ditko.

Peter Parker jest znów w szkole średniej, stara się jak może, by wszystko szło dobrze, opiekuje się swoją ciocią, jest kompletnie spłukany, a do kompletu jest superbohaterem.