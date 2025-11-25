Charlie Cox o nominacji do The Game Awards za rolę w Expedition 33. Aktor uważa, że na uznanie zasłużył kto inny

Clair Obscur: Expedition 33 pobiło rekord nominacji na The Game Awards, zdobywając ich aż 12 – najwięcej w całej historii imprezy. Wśród nich znalazły się trzy nominacje w kategorii Najlepszy Występ: dla Jennifer English (Maelle), Bena Starra (Verso) oraz Charliego Coxa (Gustave). Ten ostatni uważa jednak, że nie do końca na nią zasłużył.
Cox, użyczający głosu postaci Gustave’a, otwarcie przyznał, że w jego ocenie nagroda powinna trafić do Maxence’a Carzole’a – francuskiego aktora odpowiedzialnego za sesje motion capture, a tym samym za ruchy i mimikę bohatera.
The Game Awards 2025 odbędzie się 11 grudnia w Los Angeles. Clair Obscur: Expedition 33 powalczy tam również o tytuł Gry Roku.
Źródło: x.com