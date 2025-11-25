Charlie Cox o nominacji do The Game Awards za rolę w Expedition 33. Aktor uważa, że na uznanie zasłużył kto inny

fot. Kepler Interactive

Clair Obscur: Expedition 33 pobiło rekord nominacji na The Game Awards, zdobywając ich aż 12 – najwięcej w całej historii imprezy. Wśród nich znalazły się trzy nominacje w kategorii Najlepszy Występ: dla Jennifer English (Maelle), Bena Starra (Verso) oraz Charliego Coxa (Gustave). Ten ostatni uważa jednak, że nie do końca na nią zasłużył.

Cox, użyczający głosu postaci Gustave’a, otwarcie przyznał, że w jego ocenie nagroda powinna trafić do Maxence’a Carzole’a – francuskiego aktora odpowiedzialnego za sesje motion capture, a tym samym za ruchy i mimikę bohatera.

Jestem zachwycony tą nominacją, ale muszę to jasno powiedzieć: niesamowity francuski aktor Maxence Carzole wykonał niemal wszystkie sesje motion capture dla tej roli. Każda nominacja czy uznanie, jakie otrzymuję, tak naprawdę należą się jemu. Wierzę, że siła tej postaci wynika z jego pracy – wyznał Cox.

The Game Awards 2025 odbędzie się 11 grudnia w Los Angeles. Clair Obscur: Expedition 33 powalczy tam również o tytuł Gry Roku.