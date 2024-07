fot. materiały prasowe

O film zatytułowany Apex walczyło wiele studiów filmowych. Był to też jeden z takich przypadków, gdzie stawiano nacisk na to, żeby produkcja pełna była gwiazd i talentu. Ostatecznie film stworzy Netflix, którego przedstawiciele byli podobno zachwyceni scenariuszem. Trwa aktualnie proces poszukiwania gwiazd, które mogłyby wystąpić w nowej produkcji. Jedną z nich według doniesień jest Charlize Theron, która z Netflixem współpracowała już przy okazji The Old Guard.

Reżyserem nowego projektu ma zostać natomiast Baltasar Kormákur, który niedawno stworzył najlepiej oceniany w swojej karierze film Touch. Ma on w tej chwili 93% pozytywnych opinii w serwisie Rotten Tomatoes.

Apex - co wiadomo o filmie

Scenariusz do niego został napisany przez Jeremy'ego Robbinsa i opisywany jest jako połączenie Free Solo z Milczeniem owiec. Opowiada historię alpinistki, która musi przetrwać w polującej na nią dziczy.

Wśród producentów wymienia się Charlize Theron, Baltasara Kormákura, Dawn Olmstead, Beth Kono, AJ Dixa, Iana Bryce'a, Petera Chernina, Jenno Topping oraz Davida Ready.