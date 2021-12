Power On: The Story of Xbox - miniserial przybliży historię marki Xbox

Źródło: Xbox

Microsoft świętuje 20-lecie marki Xbox na wszystkich możliwych frontach. Poznaliśmy już nowe, limitowane edycje konsol i kontrolerów czy wirtualne muzeum, które pozwoliło zapoznać się z historią poszczególnych Xboxów w prostym metawersum. Nadszedł czas, aby spojrzeć na tę markę z nowej perspektywy – za pośrednictwem miniserialu dokumentalnego.

Power On: The Story of Xbox to sześcioodcinkowy cykl poświęcony kluczowym momentom z historii Xboxa, które ukształtowały tożsamość tej marki. Usłyszymy w nim m.in. opowieść o prototypowaniu pierwszej konsoli, kryzysie związanym z Czerwonym Pierścieniem Śmierci, narodzinach marki Halo czy nieudanej próbie przejęcia Nintendo, którą zespół Microsoftu podjął w 2000 roku.

Dokument ma być sentymentalną podróżą w przeszłość, która przybliży historię marki zarówno jej fanom, jak i tym, którzy dotychczas stronili od tej gamingowej platformy Microsoftu. Wszystkie odcinki tej serii dostępne są z napisami w 30 wersjach językowych.

Serial obejrzymy za darmo na youtoube’owym kanale Xboxa oraz na takich platformach jak Redbox, IMDbTV czy The Roku Channel. Ponadto 16 grudnia o godzinie 19 czasu polskiego na kanale twitch.tv/xbox wystartuje oficjalny maraton serialowy, w trakcie którego zespół Microsoftu wraz z fanami marki Xbox obejrzy wszystkie odcinki. Power On: The Story of Xbox.

