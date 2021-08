Chernobylite na PlayStation i Xboksa opóźnione. Zonę na konsolach zwiedzimy później

fot. The Farm 51

Chernobylite na PC ma się świetnie. Gra trafiła nawet na listę 20 największych lipcowych premier na Steamie. W ten tytuł, który zabierze graczy do czarnobylskiej Zony zagrają też konsolowcy, ale w nieco późniejszym terminie. Premiera na konsole obecnej i poprzedniej generacji została opóźniona.

Produkcja studia The Farm 51 na PS4 i Xbox One miała zadebiutować na początku września. Tak się nie stanie. Tytuł został przesunięty na końcówkę miesiąca. Nową datą premiery na tych platformach jest dzień 28 września. Aktualnie nie wiadomo, czy nie wpłynie to na premierę wersji dla XSX/S i PS5. Ta ma ukazać się kiedyś pod koniec tego roku.

Oto w jaki sposób wydawca gry tłumaczy problemy z konsolową premierą Chernobylite:

W All in! Games zawsze wyznaczamy sobie wysokie standardy dla każdej z naszych premier i jesteśmy bardzo zadowoleni z gier, które wydaliśmy w tym roku. Takie też standardy stosujemy dla Chernobylite i w związku z tym postanowiliśmy nieco opóźnić wydanie tego tytułu, aż do rozwiązania nieprzewidzianych problemów z buildem na konsole. Chcemy mieć pewność, że wszystkie realizowane przez nas projekty trafiają na rynek w jak najlepszej jakości i przesunięcie konsolowej daty premiery Chernobylite o kilka tygodni pozwoli nam to osiągnąć. Bardzo prosimy o jeszcze chwilę cierpliwości, byśmy mogli w najbliższym czasie dopracować nasz produkt.