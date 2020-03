Cherry - Tom Holland wygląda intrygująco w filmie reżyserów Avengers: Endgame [ZDJĘCIE]

Cherry to historia oparta na faktach z życia Nico Walkera, byłego medyka polowego, który wrócił z Iraku z niezdiagnozowanym zespołem stresu pourazowego. Aby sobie z nim poradzić uzależnił się od narkotyków i zaczął... rabować banki. Projekt oparty jest na książce, którą Walker sam napisał.

W obsadzie są Tom Holland, Ciara Bravo, Ciara Bravo (Wayne), Bill Skarsgard (IT), Jack Reynor (Midsommar), Forrest Goodluck (The Revenant), Jeff Wahlberg (Dora and the Lost City of Gold), Michael Gandolfini (The Deuce) i Kyle Harvey (The After Party).

Jessica Goldberg (The Path) i Angela Otstot (The Shield) są autorami scenariusza, a za kamerą stoją Anthony i Joe Russo, reżyserzy Avengers: Endgame. Obecnie trwa etap montażu i post-produkcji.

Cherry - premiera w 2020 roku.

