Chilling Adventures of Sabrina - 2 nowe komiksy! Zdradzą, co stało się po 4. sezonie serialu?

Chilling Adventures of Sabrina to nie tylko serial, ale i seria komiksów, która zaczęła wychodzić w 2014 roku. Po prawie czterech latach od wydania ostatniego zeszytu, ma wyjść dziewiąty numer. Twórcą będzie Roberto Aguirre-Sacasa, który odpowiadał też za telewizyjną adaptację na Netflixie i Riverdale. To nie jedyna dobra wiadomość dla fanów wiedźmy, ponieważ powstanie też całkiem nowa seria komiksów, która będzie miała kontynuować spuściznę po serialu, który zakończył się na 4. sezonie. Jest na co czekać?

Chilling Adventures of Sabrina No.9

Archie Comics ogłosiło, że Roberto Aguirre-Sacasa połączy siły z rysownikiem Robertem Hackiem, by stworzyć Chilling Adventures of Sabrina No.9, który będzie miał premierę 13 października 2021 roku za granicą. Komiks będzie kontynuował fabułę znaną z Witch War i The Sacrificial Lamb. Co oznacza, że młoda czarownica po przywróceniu ciała Harveya do życia (niefortunnie z duszą jego ojca) musi zapłacić za to stosowną cenę. Sabrina będzie musiała kogoś poświęcić za niego - tylko czy będzie w stanie zabić, by tego dokonać?

Fot. Archie Comics

The Occult World of Sabrina

Roberto Aguirre-Sacasa będzie też współpracował z artystką Audrey Mok (Archie, Josie and the Pussycats), by stworzyć nową serię komiksów zatytułowaną The Occult World of Sabrina, w których fabuła będzie kontynuować historię tam, gdzie zostawił ją ostatnio serial na Netflixie. Premiery zeszytu możemy spodziewać się jeszcze w tym roku, a jego bohaterami będą znani nam z Chilling Adventures of Sabrina tytułowa wiedźma, Nick, Harvey, Susie i Rosalind.

Roberto Aguirre-Sacasa uważa, że to najlepszy powrót do tej serii, o jaki mógł prosić.