Chilling Adventures of Sabrina - zwiastun 3. sezonu. Walka o koronę piekła!

Chilling Adventures of Sabrina powraca z nowymi odcinkami. Zwiastun zapowiada, że Sabrina zostanie... królową piekła! Wygląda na to, że twórcy mają jakiś pomysł na nowy kierunek przygód bohaterki.

Kiernan Shipka powraca w głównej roli. Za sterami ponownie stoi Roberto Aguirre-Sacasa. W obsadzie są też Ross Lynch, Lucy Davis, Miranda Otto, Chance Perdomo, Michelle Gomez, Jaz Sinclair i Tati Gabrielle.

Opis fabuły według Netflixa: Chociaż Sabrina pokonała swojego ojca Lucyfera, zostaje on uwięziony w ciele jej chłopaka, Nicholasa Scratcha. Sabrina nie może normalnie żyć, wiedząc, że Nick poświęcił się i cierpi. Sabrina chce za wszelką cenę uwolnić go, ale zrzucenie z tronu Lucyfera sprawiało, że nikt oficjalnie nie objął władzy. Sabrina musi posiąść tytuł królowej piekła, aby pokonać swojego przeciwnika w walce o tron księcia Calibana. Tymczasem do Greendale trafia tajemniczy cyrk, który składa się z plemienia pogan chcących wskrzesić pradawne zło..

Chilling Adventures of Sabrina - premiera w Netflixie już 24 stycznia 2020 roku.

