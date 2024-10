Chiński zwiastun Venoma 3 z nowymi scenami. Dużo akcji z kosmicznymi bestiami z portalami w tle

UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Do premiery Venom 3: Ostatni taniec nie zostało już wiele czasu, a kampania promocyjna nie zwalnia nawet na moment. W sieci pojawił się nowy, chiński plakat oraz zwiastun do nadchodzącego filmu z Tomem Hardym w roli głównej. Pojawia się w nim sporo nowych scen, a potwierdzenie znajduje kilka pogłosek, które można było wyczytać w mediach do tej pory.

Przede wszystkim widzimy potwory zwane Xenophage, które pracują dla Knulla, który chce zdobyć symbionta dla siebie. Co ciekawe - trafiają one na Ziemię poprzez teleportację portalami podobnymi do tych z MCU. Wygląda na to, że trafiają na naszą planetę bezpośrednio z miejsca spoczynku Knulla, czyli planety Klyntar. Zwiastun jest pełen wybuchowej akcji.

Opublikowano też nowy plakat, który przedstawia Venoma otoczonego płomieniami i kosmicznymi wysłannikami Knulla.

Venom 3: Ostatni taniec

Venom 3: Ostatni taniec - fabuła, premiera, obsada

Eddie oraz Venom muszą uciekać. Polują na nich złe siły z obydwu światów, z którymi są związani. Gdy wrogowie są coraz bliżej, duet zostaje zmuszony do podjęcia druzgocącej decyzji, która zakończy ich wspólny ostatni taniec.

W głównego bohatera wcielił się ponownie Tom Hardy. W obsadzie znaleźli się również Chiwetela Ejiofora, Juno Temple, Peggy Lu, Alannę Ubach, Stephena Grahama i Rhysa Ifansa. Reżyserką jest Kelly Marcel, która również napisała scenariusz.

Venom 3: Ostatni taniec - premiera w Polsce oraz na świecie odbędzie się 25 października 2024 roku.

Ranking najpotężniejszych symbiontów

20. Sleeper - jest siódmym "potomkiem" Venoma i posiada wiele umiejętności swojego przodka, w tym tworzenie sieci i kamuflaż.