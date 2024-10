Kategoria wiekowa Venom 3: Ostatni taniec inna w Wielkiej Brytanii niż w USA. She-Venom i moce Agony

fot. Sony Pictures

Reklama

Venom 3: Ostatni taniec już niedługo pojawi się w kinach. To będzie zwieńczenie trylogii z Tomem Hardym w roli głównej. Wielu fanów się zastanawia, czy seria odejdzie z przytupem i zostanie oceniona wyłącznie dla dorosłych, aby w pełni pokazać znaną z niektórych komiksów brutalność symbionta. Na to jest mała szansa, ale warto powiedzieć o tym, że w Wielkiej Brytanii film otrzymał kategorię wiekową 15. To oznacza, że tylko osoby w tym wieku i powyżej mogą wejść na seans. Poprzednie dwie części również mogły się pochwalić taką kategorią, ale ich opis był zgoła inny.

Przy jedynce i dwójce zdecydowano się na taki wybór z powodu "przemocy, horroru i zagrożenia." W przypadku Ostatniego tańca chodzi już o "silną przemoc i język". W dodatku ostrzeżono przed tym, że pojawia się dużo akcji, w której na ekranie pojawia się krew. Najprawdopodobniej nie oznacza to nic szczególnego, ponieważ w Stanach produkcja otrzymała już kategorię wiekową PG-13.

She-Venom i Agony, czyli doniesienia z Fortnite'a

W grze Fortnite mają się pojawić przedmioty powiązane z nadchodzącym filmem. Ich opisy rzuciły nowe światło na nadchodzącą produkcję. Można się z nich dowiedzieć o tym, że:

Tym razem She-Venom nie jest tylko żeńskim nosicielem symbionta, ale nową, pełnoprawną postacią. To może być znak, że dostaniemy ją również w filmie;

Planeta symbiontów nazywa się Klyntar, tak jak w komiksach;

Agony posiada moce elektryczności.

Venom 3: Ostatni taniec - nowy spot

W sieci pojawił się też nowy spot promocyjny, który przedstawia kilka nowych ujęć, znów zapowiadając postać złowieszczego Knulla. Plotka głosi, że Andy Serkis wciela się właśnie w niego przy użyciu technologii motion capture, więc byłaby to postać generowana komputerowo.Na potwierdzenia przyjdzie nam jednak poczekać.

Ranking najpotężniejszych symbiontów