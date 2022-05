Chiny zakazują nieletnim transmitowania na żywo i tipowania influencerów

fot. pixabay.com

Chińscy regulatorzy internetu wprowadzili zakaz uczestnictwa nieletnich w krajowym sektorze live-streamingu, aby chronić „ich zdrowie fizyczne i psychiczne”, co jest najnowszym krokiem w serii restrykcji wobec sektora, który zyskał ogromną popularność podczas blokady spowodowanej pandemią COVID-19. Wydaje się, że zaostrzone przepisy dotyczące sektora live-streamingu w Chinach podążają podobną drogą, co zeszłoroczne przepisy dotyczące gier wideo.

Nowe wymagania, wydane przez cztery organy regulacyjne, w tym Krajową Administrację Radia i Telewizji oraz Chińską Administrację Cyberprzestrzeni (CAC), stanowią najnowsze posunięcia rządu mające na celu wzmocnienie ochrony nieletnich w cyberprzestrzeni. „Platformy internetowe powinny ściśle przestrzegać wymogu rejestracji prawdziwych nazwisk i zakazać oferowania usług napiwków dla nieletnich, takich jak doładowania gotówkowe, zakup prezentów i płatności online” – czytamy w oświadczeniu wydanym przez regulatorów. „Jeśli okaże się, że platformy naruszają powyższe wymagania, mogą zostać podjęte działania obejmujące zawieszenie funkcji dawania napiwków i zamknięcie działalności związanej z transmisjami na żywo”.

Nowe przepisy zabraniają również osobom poniżej 16 roku życia transmitowania na żywo, natomiast użytkownicy w wieku od 16 do 18 lat muszą uzyskać pozwolenie od rodziców lub opiekunów przed przeprowadzeniem transmisji na żywo.

Regulatorzy chcą również, aby firmy Big Tech poprawiły i unowocześniły swój „tryb młodzieżowy” – funkcję wprowadzoną przez firmy technologiczne w zeszłym roku pod naciskiem państwa, aby chronić nastolatków przed uzależnieniem od gier i nieodpowiednimi treściami. W oświadczeniu stwierdzono, że platformy muszą zatrudnić specjalne zespoły zajmujące się cenzurowaniem treści przeznaczonych dla młodzieży, a także muszą wyłączyć aktywność użytkowników trybu młodzieżowego po godzinie 22, aby „zapewnić im wystarczająco dużo czasu na odpoczynek”.

Wraz ze wzrostem popularności aktywności w Internecie, chińskie organy regulacyjne zmagają się z problemem uzależnienia i nadmiernego wydawania pieniędzy przez młodych ludzi w przestrzeni cyfrowej, określając ten problem jako przyczynę pewnych problemów społecznych.

Wydaje się, że zaostrzone przepisy dotyczące sektora transmisji na żywo w Chinach podążają podobną drogą, co przepisy dotyczące gier wideo, które zostały określone jako zagrożenie dla wzroku, sprawności fizycznej i zdrowia psychicznego młodych ludzi. W sierpniu ubiegłego roku chińskie organy regulacyjne podjęły działania mające na celu zakazanie nastolatkom grania w gry sieciowe dłużej niż przez trzy godziny w tygodniu.

Począwszy od 2016 roku, CAC wprowadziła serię kampanii Qinglang, czyli tak zwanych „jasnych i wyraźnych”, skierowanych przeciwko temu, co uważa za „chaos w sieci”. Podobne ograniczenia dotyczące udziału nastolatków w transmisjach na żywo zostały określone w kampanii Qinglang zatytułowanej „Usprawnienie środowiska internetowego dla nieletnich podczas wakacji letnich” w lipcu zeszłego roku, ale wówczas organy regulacyjne nie zagłębiały się w szczegóły dotyczące egzekwowania przepisów.

Nowe przepisy wymagają jednak od operatorów platform przejęcia bezpośredniej odpowiedzialności za codzienne moderowanie zachowań młodzieży online, w tym rejestrację nowych użytkowników, sprawdzanie wymogów wiekowych oraz kary w przypadku naruszeń przepisów.

Po ponad dwukrotnym wzroście w ciągu pierwszego roku pandemii, kiedy konsumenci pozostający w domach zaczęli korzystać z transmisji na żywo w celu rozrywki i zakupów, branża ta zgromadziła w Chinach ponad 600 milionów użytkowników do połowy 2021 r., według firmy konsultingowej iiMedia Research.

fot. pandaily.com

Najpopularniejsze chińskie platformy e-commerce oferujące transmisje na żywo to Douyin, chińska siostrzana aplikacja TikToka, Taobao Live firmy Alibaba Group Holding oraz platforma krótkich filmów wideo Kuaishou Technology, natomiast Huya i DouYu to najpopularniejsze platformy do streamowania gier wideo – wynika z danych iiMedia Research. Alibaba jest właścicielem gazety South China Morning Post, z której pochodzi ten artykuł.