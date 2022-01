TikTok chce być naszym nowym centrum rozrywki

Źródło: TikTok Matteo Brunetti

W 2021 roku TikTok przebił granicę miliona aktywnych użytkowników w skali miesiąca. Choć niektóre konkurencyjne platformy mogą pochwalić się większą liczbą użytkowników, żadna z nich nie pozyskała pierwszego miliarda w tak krótkim czasie. TikTokowi przekroczenie tego kamienia milowego zajęło zaledwie pięć lat, co najlepiej świadczy o potencjale drzemiącym w tym serwisie.

Warto zauważyć, że za tak dobry wynik odpowiadają odbiorcy z całego świata, gdyż tylko w Europie z TikToka regularnie korzysta 100 milionów twórców oraz odbiorców treści. Mamy tu zatem do czynienia z fenomenem o charakterze globalnym, serwisem, którzy ma ambicje, aby stać się głównym narzędziem do eksploracji najświeższych trendów, dzielenia się swoją pasją czy wiedzą.

Aby przekonać się, co jest prawdziwą siłą platformy, zespół TikToka przeprowadził szeroko zakrojoną analizę swoich użytkowników. Jak się okazało, 75% odbiorców loguje się do TikToka głównie w poszukiwaniu rozrywki, 63% przegląda go, aby poprawić sobie humor, zaś 62% odpala aplikację w poszukiwaniu nowych, inspirujących treści. Firma liczy na to, że w kolejnych latach uda jej się utrzymać ten pozytywny wizerunek i zyskać miano uniwersalnego portalu do świata szeroko rozumianych treści o charakterze rozrywkowym.

W realizacji tego przedsięwzięcia pomóc ma m.in. wprowadzanie narzędzi wspierających przyjazną komunikację. Zespół TikToka doskonale zdaje sobie sprawę z tego, że jedną z największych niedoskonałości współczesnych mediów społecznościowych są ich toksyczne społeczności. Aby je wyeliminować, wprowadzono m.in. funkcje filtrowania komentarzy, blokowania użytkowników czy usuwania niepożądanych treści. Firma chce także dodatkowo zabezpieczyć najmłodszych użytkowników i automatycznie przełączać konta użytkowników poniżej 16 roku życia w tryb prywatny. Dzięki temu tylko zaakceptowani użytkownicy będą mogli przeglądać treści publikowane na takich kontach oraz wchodzić w interakcję z twórcami. Wsparciem dla niej jest zaś funkcja Parowania rodziny, która pozwala na zdalną kontrolę ustawień prywatności przez rodziców bądź opiekunów nieletniego użytkownika.

Największą siłą TikToka wydaje się dziś jego uniwersalność, naturalność oraz dobra synergia z treściami reklamowymi. Choć platforma ma stricte muzyczne korzenie, dziś jest powszechnie wykorzystywana przez szerokie grono kreatywnych twórców, również takich, którzy z muzyką nie mają nic wspólnego. W ubiegłym roku TikTok aktywnie wspierał m.in. sportowców, angażując się w promocje turnieju UEFA EURO 2020 czy Runmageddonu, dołączył się do walki o równość kobiet w ramach akcji #nieczekam107lat czy umożliwił zapoznanie się z VIP Team official, twórcami opowiadającymi o trudach życia codziennego osób z niepełnosprawnościami. A wszystko to w skondensowanej, angażującej i przystępnej formie wideo.

Oczywiście serwis nie byłby sobą, gdyby nie wspierał inicjatyw muzycznych. Warto wspomnieć m.in. o konkursie dla młodych talentów Rising Star, który w całości przeprowadzono za pośrednictwem TikToka i przyczynił się do publikacji 5 tysięcy nagrań. Ponadto z badań przeprowadzonych wśród użytkowników platformy wynika, że aż 80% z nich widzi w TikToku główne źródło odkrywania nowej muzyki. 56% znajduje nowe interesujące treści za pośrednictwem sekcji „Dla Ciebie”, co jest najlepszym dowodem na sprawne działanie algorytmów dostosowujących wyświetlane treści do naszych zainteresowań.

I tu dochodzimy do drugiej niezwykłej cechy serwisu, która unaoczniła się w 2021 roku. TikTok jawi się jako najbardziej naturalna platforma do pokazywania treści reklamowych. Nie tylko dlatego, że marki chętnie zaznaczają w niej swoją obecność, licząc na dotarcie do młodych odbiorców. Z badań przeprowadzonych przez firmę Kantar wynika, że aż 72% użytkowników nie ma problemu w oglądaniu treści pochodzących od marek, a 63% deklaruje, że lubi oglądać tiktokowe reklamy. Krótka, angażująca forma audiowizualna prawdopodobnie o wiele lepiej trafia do odbiorców, niż nachalne reklamy skutecznie utrudniające korzystanie z konkurencyjnych serwisów.

Pierwszy miliard wydaje się dopiero początkiem drogi TikToka do rywalizacji z ugruntowanymi serwisami społecznościowymi. Wysoka dynamika wzrostu pozwala przypuszczać, że w najbliższych latach TikTok stanie się jedną z najistotniejszych platform komunikacyjnych dla szerokiego grona twórców i odbiorców zmęczonych tym, co oferują klasyczne platformy społecznościowe.

Jesteśmy na Google News - Obserwuj to, co istotne w popkulturze