Chirurdzy – gorzkie wyznanie aktorki. Dotyczy zwolnienia

Sarah Drew wystąpiła niedawno w podcaście Call It What It Is, prowadzonym przez inne aktorki z Chirurgów – Jessicę Capshaw i Camillę Luddington. Wypowiedziała się na temat swojego odejścia z serialu i wyjaśniła swoje ówczesne komentarze, kiedy to przyrównywała zwolnienie z pracy do "pójścia na swój własny pogrzeb".

- Próbowałam opisać... to, że bezceremonialnie zwolniono mnie w sposób, który wydawał się podły i niesprawiedliwy i z tego powodu wylanie miłości było tak ogromne, jakbym siedziała tam i obserwowała ludzi [wychwalających mnie].

Aktorka odniosła się też do powrotu jej postaci do serialu w 2021 i 2022 roku.

- Wcale nie jestem przywiązana [do serialu]. Nie miałam żadnych obaw [powracając], nie potrzebuję już niczego od nikogo na tym planie. Nie są już odpowiedzialni za moje środki do życia. Nie są odpowiedzialni za mój sukces ani radość... Jestem jak: Hej! To fajne miejsce, które warto odwiedzić.

Postać aktorki – dr April Kepner zadebiutowała w 6 sezonie serialu, a opuściła go w sezonie 14, po wyjściu za mąż i rezygnacji z zapewniania opieki medycznej bezdomnym w Seattle. Przyczyną zwolnienia Sarah Drew mogła być zmiana showrunnerów – nie ma jednak gwarancji, że gdyby nie ta zmiana, zostałaby ona w obsadzie dłużej.

