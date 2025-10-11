Przeczytaj w weekend
Chirurdzy – ta śmierć była dla Shondy Rhimes najbardziej bolesna

W ponad 20 sezonach Grey’s Anatomy: Chirurdzy widzowie przeżywali już niezliczone dramaty i pożegnania. Jednak Shonda Rhimes zdradziła, że jedna ze śmierci bohaterów bolała ją szczególnie i była to scena, która na zawsze wstrząsnęła fanami serialu.
UWAGA: TEKST ZAWIERA SPOILERY!
Chirurdzy Źródło: materiały prasowe
Fani hitu Chirurdzy dobrze wiedzą, że ich ulubieni lekarze z Grey Sloan Memorial Hospital cierpieli niejednokrotnie z przeróżnych przyczyn, takich jak strzelaniny, utonięcia, katastrofy lotnicze, wypadki samochodowe, zaginięcia oraz wielu innych. Lista jest długa, jednak twórczyni serialu Shonda Rhimes przyznała, że śmierć jednej z postaci wyróżnia się spośród reszty.

Chirurdzy - najbardziej bolesna śmierć w serialu

Podczas poniedziałkowego wywiadu w podcaście Call Her Daddy Shonda Rhimes, oprócz rozmowy o swoich osobistych wzlotach i upadkach związanych z serialem, została zapytana przez Alex Cooper o najbardziej bolesną śmierć w Chirurgach. Bez wahania odpowiedziała: „Prawdopodobnie George’a.”

Śmierć George’a O’Malley'a (w tej roli T.R. Knight) w otwierającym 6. sezon odcinku mocno wstrząsnęła fanami. Shonda Rhimes przyznała, że było to wyjątkowo trudne, ponieważ bohater cieszył się ogromną sympatią widzów, a sam T.R. Knight jest - jak podkreśliła -  niezwykle wspaniałym człowiekiem.

Wonder Man - zwiastun serialu Marvela

Chirurdzy - dramaty, medycyna, miłość. O czym jest serial?

Chirurdzy to serial medyczny, który pokazuje życie zawodowe i prywatne lekarzy ze szpitala Grey Sloan Memorial – pełen emocji, dramatów, przyjaźni, miłości i nieoczekiwanych tragedii. Produkcja ma już 20 sezonów i wciąż cieszy się ogromną popularnością.

Źródło: cbr.com

Amelia Figiela
Amelia Figiela
Tagi:  chirurdzy 
greys anatomy
Co o tym sądzisz?
