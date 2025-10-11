Teaser serialu Wonder Man jak hit Studio. Marvel zaskakuje satyrą o kinie i superbohaterach!
Wonder Man to nowy serial Marvel Studios, który oparty jest na komiksach i osadzony w filmowym uniwersum Marvela. Będzie to coś zupełnie innego niż do tej pory widzieliśmy. Pierwszy zwiastun zapowiada serial, który będzie satyrą kina superbohaterskiego.
Marvel Studios opublikowało pierwszy teaser serialu Wonder Man, który osadzony jest w MCU. Jego premiera planowana jest na styczeń 2026 roku, ale pierwotnie miał pojawić się w grudniu. Jest to pierwsza zapowiedź, która pokazuje, że będzie to zupełnie coś innego niż do tej pory widzieliśmy w MCU. W sobotę wieczorem czasu amerykańskiego odbędzie się panel Marvela podczas New York Comic Con, więc nie jest wykluczone, że pojawi się coś więcej!
Wonder Man - teaser
Producent i szef Marvel Television Brad Winderbaum zapowiedział, że jest to coś kompletnie innego w historii MCU, ale potwierdził, że historia osadzona jest w uniwersum, a jednocześnie opowiada o Hollywood, absurdach kina superbohaterskiego oraz modzie na rebooty.
Wonder Man - o czym jest serial?
Tak zapowiada go producent:
Padają porównania do hitu Studio platformy Apple TV+, który jest satyrą pokazującą absurdy Hollywood. Zapytano Winderbauma, czy Marvel inspirował się tym serialem.
Źródło: IGN
