Teaser serialu Wonder Man jak hit Studio. Marvel zaskakuje satyrą o kinie i superbohaterach!

Marvel Studios opublikowało pierwszy teaser serialu Wonder Man, który osadzony jest w MCU. Jego premiera planowana jest na styczeń 2026 roku, ale pierwotnie miał pojawić się w grudniu. Jest to pierwsza zapowiedź, która pokazuje, że będzie to zupełnie coś innego niż do tej pory widzieliśmy w MCU. W sobotę wieczorem czasu amerykańskiego odbędzie się panel Marvela podczas New York Comic Con, więc nie jest wykluczone, że pojawi się coś więcej!

Wonder Man - teaser

Producent i szef Marvel Television Brad Winderbaum zapowiedział, że jest to coś kompletnie innego w historii MCU, ale potwierdził, że historia osadzona jest w uniwersum, a jednocześnie opowiada o Hollywood, absurdach kina superbohaterskiego oraz modzie na rebooty.

Wonder Man - o czym jest serial?

Tak zapowiada go producent:

- To coś bardzo innego niż cokolwiek, co do tej pory studio wyprodukowało. W kontekście tego, jak bardzo ten serial odwołuje się do rzeczywistości, bez wchodzenia w szczegóły. Historia rozgrywa się w MCU, ale jest o Hollywood. Może nawet nie tylko o Hollywood, ale o aktorstwie poprzez pryzmat opowieści aktora w Hollywood. Musi on balansować pomiędzy byciem artystą a zarabianiem pieniędzy, więc są poruszane pomysły, z którymi każdy w świecie sztuki może się utożsamić. Ja z całą pewnością tak miałem na głębokim poziomie.

Padają porównania do hitu Studio platformy Apple TV+, który jest satyrą pokazującą absurdy Hollywood. Zapytano Winderbauma, czy Marvel inspirował się tym serialem.

- To zabawne, że to poruszasz. Wszyscy mamy obsesję na punkcie tego serialu. Czasem jest zbyt bliski prawdy, ale jest tak zabawny i świetny. Nasz serial jest inny niż The Studio. Pod kątem klimatu i tonu jest bardzo szczery i skupiony na aktorstwie. The Studio natomiast bardziej skupia się na hollywoodzkim systemie i maszynie, która wywołuje różne szalone sytuacje. Wonder Man to bardzo intymny portret jednego aktora, który próbuje żyć marzeniem w świecie oraz o potrzebie zarabiania pieniędzy, która mu w tym przeszkadza.