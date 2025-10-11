Przeczytaj w weekend
placeholder
Reklama
placeholder

Teaser serialu Wonder Man jak hit Studio. Marvel zaskakuje satyrą o kinie i superbohaterach!

Wonder Man to nowy serial Marvel Studios, który oparty jest na komiksach i osadzony w filmowym uniwersum Marvela. Będzie to coś zupełnie innego niż do tej pory widzieliśmy. Pierwszy zwiastun zapowiada serial, który będzie satyrą kina superbohaterskiego.
Reklama
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Wonder Man disney+ zwiastun MCU
Wonder Man fot. materiały prasowe
Reklama

Marvel Studios opublikowało pierwszy teaser serialu Wonder Man, który osadzony jest w MCU. Jego premiera planowana jest na styczeń 2026 roku, ale pierwotnie miał pojawić się w grudniu. Jest to pierwsza zapowiedź, która pokazuje, że będzie to zupełnie coś innego niż do tej pory widzieliśmy w MCU. W sobotę wieczorem czasu amerykańskiego odbędzie się panel Marvela podczas New York Comic Con, więc nie jest wykluczone, że pojawi się coś więcej!

Wonder Man - teaser

Producent i szef Marvel Television Brad Winderbaum zapowiedział, że jest to coś kompletnie innego w historii MCU, ale potwierdził, że historia osadzona jest w uniwersum, a jednocześnie opowiada o Hollywood, absurdach kina superbohaterskiego oraz modzie na rebooty.

Wonder Man - o czym jest serial?

Tak zapowiada go producent:

- To coś bardzo innego niż cokolwiek, co do tej pory studio wyprodukowało. W kontekście tego, jak bardzo ten serial odwołuje się do rzeczywistości, bez wchodzenia w szczegóły. Historia rozgrywa się w MCU, ale jest o Hollywood. Może nawet nie tylko o Hollywood, ale o aktorstwie poprzez pryzmat opowieści aktora w Hollywood. Musi on balansować pomiędzy byciem artystą a zarabianiem pieniędzy, więc są poruszane pomysły, z którymi każdy w świecie sztuki może się utożsamić. Ja z całą pewnością tak miałem na głębokim poziomie.

Padają porównania do hitu Studio platformy Apple TV+, który jest satyrą pokazującą absurdy Hollywood. Zapytano Winderbauma, czy Marvel inspirował się tym serialem.

- To zabawne, że to poruszasz. Wszyscy mamy obsesję na punkcie tego serialu. Czasem jest zbyt bliski prawdy, ale jest tak zabawny i świetny. Nasz serial jest inny niż The Studio. Pod kątem klimatu i tonu jest bardzo szczery i skupiony na aktorstwie. The Studio natomiast bardziej skupia się na hollywoodzkim systemie i maszynie, która wywołuje różne szalone sytuacje. Wonder Man to bardzo intymny portret jednego aktora, który próbuje żyć marzeniem w świecie oraz o potrzebie zarabiania pieniędzy, która mu w tym przeszkadza.

Źródło: IGN

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  marvel 
Wonder Man disney+ zwiastun MCU
Reklama
placeholder
Powiązane seriale

8,1

2025
Studio
Oglądaj TERAZ Studio Komedia

Najnowsze

1 Sigourney Weaver
-

Ellen Ripley kontra Obcy? Sigourney Weaver nie mówi nie

2 Charlie Cox - Daredevil
-

Charlie Cox w nowym kostiumie! Pierwsze zdjęcie z 2. sezonu Daredevil: Odrodzenie

3 Wonder Man
-

Od gwiazdy Hollywood do superbohatera. Oto zapowiedź nowego serialu MCU

4 Potwór: Historia Eda Geina
-

4. sezon serialu Potwory w produkcji! Powróci aktor z wcześniejszej historii

5 Street Fighter
-

Prace na planie Street Fightera trwają! Nowe zdjęcia z planu

6 Władca Much
-

Jedna z najsłynniejszych powieści o upadku kultury doczeka się serialu. Są pierwsze zdjęcia

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s08e02

My Hero Academia

s21e11

Najniebezpieczniejszy zawód świata

s2025e200

Anderson Cooper 360

s2025e40

Firing Line with Margaret Hoover

s02e08

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s02e07

Czarodzieje z Waverly Place: nowy rozdział

s07e16

Niewyjaśnione tajemnice świata

s02e02
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Syn cieśli

06

paź

Film

Syn cieśli
Alchemia tajemnic

07

paź

Książka

Alchemia tajemnic
Nowoczesne związki

07

paź

Film

Nowoczesne związki
Little Nightmares: Enhanced Edition

10

paź

Gra

Little Nightmares: Enhanced Edition
Little Nightmares III

10

paź

Gra

Little Nightmares III
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Lennie James
Lennie James

ur. 1965, kończy 60 lat

Claudia Black
Claudia Black

ur. 1972, kończy 53 lat

Stephen Moyer
Stephen Moyer

ur. 1969, kończy 56 lat

Matt Bomer
Matt Bomer

ur. 1977, kończy 48 lat

Sean Patrick Flanery
Sean Patrick Flanery

ur. 1965, kończy 60 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

4

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Ed Gein pomógł złapać Teda Bundy’ego? Oto jaka jest prawda

8

Na dobre i na złe: streszczenie odcinków 965-966. Co się wydarzy?

9

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

10

Monika Hoffman-Piszora była w klasztorze. Co warto o niej wiedzieć?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV