Chloë Grace Moretz dołączy do MCU? Aktorka ujawniła, kogo mogłaby zagrać

Chloë Grace Moretz to hollywoodzka gwiazda, dobrze znana z występu w filmie Kick-Ass. Aktorka ujawniła, że spotkała się z Marvelem w sprawie ewentualnego przystąpienia do bogatego uniwersum. Choć wciąż nie wiadomo, co z tego może wyniknąć, artystka zdradziła, w jakiej roli czułaby się najlepiej.

Chloë Grace Moretz wypowiedź

Aktorka wspomniała, że taka rozmowa rzeczywiście miała miejsce. Wyjawiła również swoje osobiste predyspozycje:

Tak, rozmawialiśmy trochę o tym. Myślę, że byłabym naprawdę zainteresowana graniem złoczyńcy w Marvelu lub DC. Chciałabym wskoczyć w bardziej mroczną stronę roli.

Jednak przyznała, że nie porzuca myśli o graniu pozytywnych charakterów:

Uwielbiam superbohaterów. Uważam, że wszystko polega na znalezieniu takiej roli, która naprawdę pasuje do tego, co chcesz przekazać, ale również do zakresu postaci. Byłoby naprawdę fajnie, gdyby to była odpowiednia rola i odpowiedni projekt.

Czy Chloë Grace Moretz dołączy do Uniwersum Marvela? Na ten moment nie jest to wiadome. Jednak należy pamiętać, że obsada Marvel Studios zaczyna się odmładzać m.in. za sprawą Florence Pugh, Hailee Steinfeld i Toma Hollanda. Dlatego też Moretz mogłaby odnaleźć się w kierunku, w jakim zmierza teraz franczyza.