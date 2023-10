Chłopiec i czapla - Christian Bale i Robert Pattinson w obsadzie nowego filmu Hayao Miyazakiego

Studio Ghibli

Ogłoszono angielską obsadę głosową nowego filmu legendarnego Hayao Miyazakiego, zatytułowanego Chłopiec i czapla. Poniżej możecie zobaczyć pełną listę nazwisk, na której znaleźli się między innymi Robert Pattinson (Zmierzch, Batman), Christian Bale (Mroczny Rycerz, American Psycho) i Mark Hamill (Gwiezdne wojny: Część VI - Powrót Jedi, Templariusze). Zobaczcie sami.

Chłopiec i czapla - gwiazdorska obsada głosowa

Luca Padovan jako Mahito Maki

Robert Pattinson jako The Gray Heron

Christian Bale jako Shoichi Maki

Gemma Chan

Karen Fukuhara jako Lady Himi

Florence Pugh

Dave Bautista

Willem Dafoe

Mark Hamill jako Granduncle

Chłopiec i czapla - co wiemy o nowym filmie Hayao Miyazakiego?

Chłopiec i czapla to nowe anime od legendarnego Hayao Miyazakiego, znanego z takich produkcji jak Ponyo, Ruchomy zamek Hauru, Księżniczka Mononoke, Mój sąsiad Totoro i Spirited Away: W krainie Bogów. Film zebrał świetne opinie po premierze w Japonii, a a historia skupia się na młodym chłopcu o imieniu Mahito, który w tęsknocie za matką postanawia wybrać się świata dzielonego przez żywych i umarłych. Choć przez niewielkie działanie marketingowe wciąż niewiele wiemy o jego fabule, to dzięki temu widzowie mogą podejść do seansu bez żadnych oczekiwań i pozwolić się zaskoczyć.

Chłopiec i czapla