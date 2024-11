Najlepsze thrillery w historii. Dwa filmy Polaka; Wy też odgadliście podium rankingu?

materiały prasowe

Nie da się ukryć, że jesień to doskonały moment na to, aby przedstawić fanom popkultury nie tylko horrory, ale i najlepsze thrillery w historii kina. We wcześniejszych zestawieniach tego typu skupialiśmy się na konkretnych odcieniach ekranowej konwencji, wybierając najwybitniejsze thrillery psychologiczne czy te z przeplatającym się przez fabułę motywem tajemnicy. Czas jednak pokazać ranking ostateczny, który podsumowywałby cały gatunek, nawet jeśli pod uwagę wzięto także te tytuły, w których przypadku thriller był tylko jedną z wielu konwencji.

Z pomocą na tym polu znów przychodzi niezawodny serwis Ranker, który niedawno zaktualizował swoją listę. Przypomnijmy, że o kolejności miejsc na niej decydują oddawane "za" lub "przeciw" danej produkcji głosy internautów. W zabawie jak do tej pory wzięło udział ponad 2,2 tys. użytkowników portalu, którzy łącznie wypowiedzieli się blisko 18 tys. razy.

W rankingu najlepszych thrillerów w historii pojawił się polski akcent w postaci dwóch dzieł wyreżyserowanych przez rodzimego twórcę. Ciekawi również samo podium - znalazły się na nim filmy, które podbijają absolutną większość zestawień dotyczących thrillerów wszech czasów, zmieniając się tylko kolejnością.

Najlepsze thrillery w historii kina

Dla porównania - w zeszłym roku dzieliliśmy się z Wami rankingiem pokazującym najlepsze thrillery psychologiczne:

