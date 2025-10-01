Reklama
placeholder
Reklama
placeholder

Chopin, Chopin! to jeden z najdroższych filmów na festiwalu w Gdyni. Jaki był wcześniej?

Chopin, Chopin! ma – jak na polskie warunki – gigantyczny budżet, więc zdecydowanie jest jednym z najdroższych filmów, jakie pojawiły się na festiwalu filmowym w Gdyni. Nieraz prezentowano tam polskie superprodukcje. Jedna nawet kilka lat temu.
placeholder
Reklama
placeholder
Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  polsat box go 
Chopin, Chopin! fot. Jarosław Sosinski
Reklama

Chopin, Chopin! ma budżet w wysokości 64 mln złotych - to zdecydowanie ogromna kwota. A film osadzony jest w Paryżu i innych lokacjach poza Polską. Niestety, nie przełożyło się to na dobre recenzje, bo superprodukcja została odebrana jako bardzo przeciętna, a odbiór nie jest zbyt dobry - o czym również możecie przeczytać w naszej recenzji.

Chopin, Chopin! - recenzja

Hity festiwalu w Gdyni w Polsat Box Go

Jedną z drogich produkcji, które pojawiły się w historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, był Orzeł. Ostatni patrol, walczący o nagrody na 47. edycji festiwalu. Produkcja została wyróżniona nagrodami w kategoriach: najlepsza reżyseria, dźwięk, montaż i charakteryzacja.

Orzeł. Ostatni patrol, podobnie jak inne cenione filmy, można obejrzeć w sekcji Filmy z festiwalu w Gdyni na platformie streamingowej Polsat Box Go. Jest w czym wybierać, a niewątpliwie w przyszłości oferta jeszcze się powiększy o kolejne produkcje.

W ramach flagowej sekcji Klub Konesera w serwisie można oglądać również filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach świata – w Cannes, Toronto, Wenecji i Berlinie – oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej. To nie tylko festiwal filmowy w Gdyni, ale też najlepsze kino artystyczne z całego świata.

Adam Siennica
Adam Siennica
Tagi:  polsat box go 
Reklama
placeholder
Powiązane filmy

4,8

2022
  Oglądaj TERAZ Orzeł. Ostatni patrol Dramat

Najnowsze

1 Zdjęcie promujące film Frankenstein
-

Nowy zwiastun Frankensteina od Guillermo del Toro. Czy to będzie współczesny klasyk?

2 Apple TV+
-

Apple TV+ - nowości na październik 2025. Zaginiony autokar, Ostatnia rubież i inne

3 Disney+ październik
-

Disney+ - nowości na październik 2025. Genialna Morgan, Murdaugh: Śmierć w rodzinie i inne

4 Slay the Spire - gra planszowa
-

Slay the Spire z planszową adaptacją. Premiera już wkrótce

5 Odwilż - sezon 2
-

Polski hit powraca. Odwilż - zwiastun, plakat i data premiery 3. sezonu

6 Netflix październik 2025
-

Netflix - nowości na październik 2025. Wiedźmin, Druga Furioza i Potwór: Historia Eda Geina

Co o tym sądzisz?
Reklama
placeholder
Najlepsze
Najlepsze filmy
2023
2024
Najlepsze seriale
2023
2024
Najlepsze książki
2023
2024
Najlepsze gry
2023
2024
Reklama
placeholder

naEKRANIE Poleca

Reklama

Kalendarz premier seriali

s2025e189

Moda na sukces

s27e01

Wielkie projekty

s04e03

s28e04

The Voice

s09e01

Miłość jest ślepa

s05e02

Kulawe konie

s02e05

Pokolenie V

s38e185

Zatoka serc
Zobacz wszystkie premiery

Premiery tygodnia

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles

30

wrz

Gra

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles
Earthquake: Joke Telling Business

30

wrz

Film

Earthquake: Joke Telling Business
Nieczysta gra

01

paź

Film

Nieczysta gra
Skarbek

03

paź

Film

Skarbek
Skomplikowani

03

paź

Film

Skomplikowani
Zobacz wszystkie premiery

Dzisiaj urodziny obchodzą

Brie Larson
Brie Larson

ur. 1989, kończy 36 lat

Zach Galifianakis
Zach Galifianakis

ur. 1969, kończy 56 lat

Rupert Friend
Rupert Friend

ur. 1981, kończy 44 lat

Esai Morales
Esai Morales

ur. 1962, kończy 63 lat

Jurnee Smollett-Bell
Jurnee Smollett-Bell

ur. 1986, kończy 39 lat

Zobacz wszystkich solenizantów
Reklama
placeholder

Lekkie TOP 10

1
-

Afryka Express: kto odpadł z programu?

2
-

Good Luck Guys 2. edycja: uczestnicy. Kto występuje w programie?

3
-
Spoilery

Akacjowa 38: streszczenie odcinków 714-718. Co się wydarzy?

4

Królowa przetrwania 3: uczestniczki. To one pojadą razem do dżungli

5

Hotel Paradise: uczestnicy. Kto występuje w 11. edycji programu?

6

Afryka Express: uczestnicy. Kto występuje w programie?

7

Mikołaj 'Bagi' Bagiński ma swoją markę odzieżową. Co warto o nim wiedzieć?

8

Taniec z Gwiazdami 17: pary. Kto z kim tańczy?

9

Julia Żugaj - ile ma lat, skąd jest znana i co to znaczy być "żugajką"?

10

Edyta Zając występowała w wielu programach telewizyjnych. Co o niej wiemy?

Reklama
placeholder

Narzędzia

Linki

Wydawca

naEkranie.pl 2025
Reklama
ZAMKNIJ
Porównywarka VOD Nowość Repertuar kin Program TV