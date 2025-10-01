Chopin, Chopin! to jeden z najdroższych filmów na festiwalu w Gdyni. Jaki był wcześniej?
Chopin, Chopin! ma – jak na polskie warunki – gigantyczny budżet, więc zdecydowanie jest jednym z najdroższych filmów, jakie pojawiły się na festiwalu filmowym w Gdyni. Nieraz prezentowano tam polskie superprodukcje. Jedna nawet kilka lat temu.
Chopin, Chopin! ma budżet w wysokości 64 mln złotych - to zdecydowanie ogromna kwota. A film osadzony jest w Paryżu i innych lokacjach poza Polską. Niestety, nie przełożyło się to na dobre recenzje, bo superprodukcja została odebrana jako bardzo przeciętna, a odbiór nie jest zbyt dobry - o czym również możecie przeczytać w naszej recenzji.
Hity festiwalu w Gdyni w Polsat Box Go
Jedną z drogich produkcji, które pojawiły się w historii Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni, był Orzeł. Ostatni patrol, walczący o nagrody na 47. edycji festiwalu. Produkcja została wyróżniona nagrodami w kategoriach: najlepsza reżyseria, dźwięk, montaż i charakteryzacja.
Orzeł. Ostatni patrol, podobnie jak inne cenione filmy, można obejrzeć w sekcji Filmy z festiwalu w Gdyni na platformie streamingowej Polsat Box Go. Jest w czym wybierać, a niewątpliwie w przyszłości oferta jeszcze się powiększy o kolejne produkcje.
W ramach flagowej sekcji Klub Konesera w serwisie można oglądać również filmy nagradzane na najważniejszych festiwalach świata – w Cannes, Toronto, Wenecji i Berlinie – oraz tytuły będące laureatami Europejskiej Nagrody Filmowej. To nie tylko festiwal filmowy w Gdyni, ale też najlepsze kino artystyczne z całego świata.
