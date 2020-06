Chris Evans wyjaśnia, dlaczego raczej nie powróci już do roli Kapitana Ameryki

fot. Marvel

Czy Chris Evans mógłby jeszcze powtórzyć rolę Kapitana Ameryki? W jednym z ostatnich wywiadów ponownie odniósł się do tej kwestii i wyjawił, co obecnie myśli o możliwej przyszłości swojego Kapitana w MCU.

Avengers: Koniec gry zakończyło się, gdy Steve Rogers postanowił pozostać w przeszłości i przeżyć kolejne lata z Peggy Carter. W ten sposób w jednej z ostatnich scen - już w teraźniejszości - możemy zobaczyć go jako staruszka. Czy to koniec? W końcu Steve żyje, ma się dobrze, jest też wiele historii, które można by opowiedzieć o czasie, który spędził w przeszłości.

Gdy jednak podczas ostatniego wywiadu w The Graham Norton Show Evans został zapytany, czy to naprawdę koniec jego Kapitana Ameryki, odpowiedział: Tak, myślę, że tak.

To wyszło tak świetnie, że ponowne ruszanie tego tematu byłoby ryzykowne. To było dobre doświadczenie i myślę, że lepiej tak to zostawić. Nie jest to twarde "nie", ale nie jest to też pewne "tak".

Dodał, że jest wiele innych rzeczy, nad którymi obecnie pracuje. Zauważył, że Kapitan Ameryka miał bardzo trudny wątek, jednak zdaniem aktora udało się go dobrze skończyć. Jeżeli więc chcieliby jego powrotu, to nie mógłby być po prostu skok na kasę. To nie mogłoby działać na zasadzie, że wróci, bo widownia będzie się ekscytować. Co mieliby ujawnić? Co mogliby dodać do historii? Sporo rzeczy musiałoby do siebie pasować i Evans nie uważa, żeby było to potrzebne i mogło dobrze wypaść. Zgadzacie się?