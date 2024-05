Ta rola zmieniła życie Chrisa Pine'a. "Czułem się tak, jakby padła kwota 50 milionów"

Fot. Materiały prasowe

Reklama

Chris Pine w podcaście Sunday Sitdown z Williem Geistem wyjaśnił, jak rola w filmie Pamiętnik księżniczki 2: Królewskie zaręczyny (2004) zmieniła jego życie. Przypominamy, że aktor zagrał Nicholasa Devereauxa, ukochanego Mii Thermopolis, w którą wcieliła się Anne Hathaway.

Ta rola zmieniła życie Chrisa Pine'a

[...] Korzystałem z mojego małego srebrnego telefonu z klapką, gdy zadzwonił do mnie mój agent, że dostałem tę rolę. Zjechałem na pobocze autostrady, a wtedy powiedział, że dostanę 65 tysięcy dolarów. Czułem się jednak tak, jakby padła kwota 50 milionów. To było absolutnie wstrząsające.

Pine wyjawił, że nie mógł dostać tej roli w bardziej dogodnym momencie - w tym czasie zmagał się z trudnościami finansowymi.

Miałem wtedy debet na koncie bankowym, ponad 400 dolarów. Zamierzałem poprosić rodziców o pieniądze, a wtedy pojawiło się to 65 tysięcy dolarów. Pamiętam, że poczułem się wtedy tak, jakby moje życie w jakiś sposób uległo zmianie. Oczywiście, nie trwało to długo - byłem winny rodzicom pieniądze za czynsz. Ale to było naprawdę wyzwalające uczucie, którego nigdy nie zapomnę.

Wszystkie filmy z Chrisem Pine'em

Chris Pine pojawił się w przeróżnych produkcjach, sprawdzając się w rozmaitych gatunkach. Mogliśmy podziwiać go w zarówno zadziornych wcieleniach, jak i w roli uroczych bohaterów. Jest to wszechstronny aktor, którego ciekawie ogląda się w różnych odsłonach. Zapraszamy do zapoznania się z rankingiem wszystkich produkcji z Chrisem Pine'em.

29. Całe szczęście (2006) - 14%