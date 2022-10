Chris Pratt już „wystąpił” jako Mario. Nie chodzi jednak o film, a o fanowski remake gry

fot. youtube.com

Na youtubowym kanale Re-Imagined Games pojawił się zwiastun fanowskiego remake'u kultowej platformówki Super Mario Bros. Produkcja jest wyjątkowa z kilku względów: przede wszystkim autor postanowił zrezygnować z klasycznego stylu graficznego na rzecz dużo bardziej realistycznej oprawy. Zdecydował się on również na to, by główny bohater miał twarz... Chrisa Pratta. Wybór ten nie jest oczywiście przypadkowy, bo to właśnie ten popularny, amerykański aktor udzieli głosu najsłynniejszemu hydraulikowi popkultury w nadchodzącym filmie animowanym przygotowywanym przez Illumination i Nintendo.

Całe życie jestem fanem Nintendo i jestem bardzo podekscytowany animowanym filmem Super Mario od Illumination i Nintendo! Postanowiłem więc zająć się jakimś fanowskim projektem w oczekiwaniu na jego zwiastun. Z czasem zacząłem jednak zastanawiać się, jak wyglądałby Chris Pratt, Charlie Day, Anya Taylor-Joy, Jack Black i Keegan-Michael Key jako postacie w realistycznym Mushroom Kingdom. To wydało się niezwykle ciekawym pomysłem i dlatego próbuję stworzyć tę grę. Nie mam żadnego doświadczenia, uczę się Unreal Engine od podstaw, nabywając przy okazji inne umiejętności, by stworzyć tę naprawdę wspaniałą grę akcji! - czytamy w opisie pod wideo.