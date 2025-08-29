Christian Bale jako Frankenstein. Film oficjalnie dostał kategorię R

Fot. Post IndieWire na X

W głównych rolach wystąpią Christian Bale jako Frankenstein i Jessie Buckley jako tytułowa Bride. Aktora możecie znać z takich hitów jak American Psycho, Mroczny Rycerz, Mechanik czy Le Mans '66. Został nagrodzony Oscarem za rolę drugoplanową w filmie Fighter. Z kolei Jessie Buckley wystąpiła między innymi w Może pora z tym skończyć, Wrednych liścikach, Czarnobylu i Tabu. Dodatkowo została nominowana do Oscara za rolę drugoplanową w Córce.

The Bride! - pierwsze zdjęcia

Poniżej możecie zobaczyć Christiana Bale'a i Jessie Buckley w ich filmowych charakteryzacjach.

The Bride - zdjęcia z planu

The Bride! - obsada

W głównych rolach zobaczymy Christiana Bale'a jako potwora Frankensteina i Jessie Buckley jako tytułową Bride, niezrozumianą przez świat. W obsadzie są także Penélope Cruz, Peter Saragaard, Annette Bening i Julianne Hough. Nie wiemy jeszcze, kogo zagrają.

The Bride! - fabuła

Film w reżyserii Maggie Gyllenhaal przedstawi samotnego Frankensteina, podróżującego do Chicago lat 30. XX wieku, by poprosić doktora Euphroniusa o stworzenie dla niego partnerki. Wspólnymi siłami ożywają zamordowaną kobietę, która staje się tytułową Bride, czyli narzeczoną Frankensteina. Okazuje się jednak, że nie wiedzieli, na co się pisali. Kobieta jest czymś o wiele więcej niż to, co zamierzali stworzyć, rozpala płomienny romans, przyciąga uwagę policji i staje na czele radykalnego ruchu społecznego.

The Bride! - kiedy premiera?

The Bride! na początku powstawało dla Netflixa, jednak projekt odłożono na półkę po rozpoczęciu strajku scenarzystów w Hollywood. Warner Bros. kupiło do niego prawa, więc teraz film zobaczymy na dużym ekranie. Data premiery jest zaplanowana na 6 marca 2026 roku.