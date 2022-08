Christina Ricci o powrocie do Rodziny Addamsów - zagra kogoś szokującego w Wednesday?

Fot. Materiały prasowe

Christina Ricci dla wielu osób na zawsze pozostanie twarzą Wednesday Addams. Aktorka wcielała się w postać w Rodzinie Addamsów z 1991 roku i sequelu z 1993 roku. Jej wcielenie uznaje się za kultowe, więc nic dziwnego, że wielu fanów ucieszyło się na wiadomość, że po 30 latach znów zobaczymy ją w tym uniwersum.

Christina Ricci w 2022 roku zagra na małym ekranie w serialu Wednesday na Netflixie. Reżyserią zajmuje się Tim Burton, a w tytułowej roli wystąpi Jenna Ortega.

Christina Ricci o powrocie do Rodziny Addamsów

Do tej pory nie zostało jednak ujawnione, w kogo wcieli się Christina Ricci w Wednesday. Aktorka w wywiadzie dla Collider opowiedziała jednak o powrocie do Rodziny Addamsów po 30 latach i zdradziła, że jej postać będzie skandaliczna i szokująca - to coś zupełnie innego, niż miała okazję grać do tej pory.

To Tim Burton, czułam się zaszczycona, że spytał mnie o to, bo wiecie, jest geniuszem. Plus, poproszono mnie o bycie częścią nowej wersji tego, co jest dużą częścią mojej tożsamości i historii. Oczywiście, zdaję sobie sprawę, że nie zrobiono tego z dobroci serca, ale wciąż mnie to wzruszyło i było bardzo miłe. To takie dające frajdę uniwersum, a moja postać jest skandaliczna, zabawna i inna niż wszystko, co do tej pory robiłam, co jest świetne. I miałam naprawdę cudowne doświadczenia z pracy z Jenną Ortegą, która jest niesamowita. Myślę, że ludzie mogli już posmakować jej Wednesday i będzie fantastycznie.

