Christopher Nolan o Blu-rayu Oppenheimera: "żadna nikczemna platforma streamingowa nie będzie mogła wam go ukraść"

Jak donosi prestiżowy portal Variety, Christopher Nolan przed specjalnym pokazem Oppenheimera w Los Angeles wygłosił przemowę, podczas której opowiedział o pracy nad wersją Blu-Ray. Żartobliwie stwierdził, że warto mieć taką wersję na półce, skąd żadna "nikczemna platforma streamingowa" jej nie ukradnie. Zobaczcie jego komentarz poniżej.

Oczywiście, Oppenheimer był dla nas nie lada wyzwaniem. Teraz przyszła pora na to, żebyśmy wypuścili domową wersję filmu. Ciężko pracowałem nad nią od miesięcy. Wszyscy wiedzą, że kocham kino i poświęciłem mu całe życie, ale prawda jest taka, że wersja domowa jest równie ważna, co kinowa.

Dodał żartobliwie:

był jednym z pierwszych filmów, które sformatowaliśmy specjalnie na potrzeby Blu-ray, ponieważ w tamtym czasie było to coś nowego. Jeśli chodzi o Oppenheimera, także włożyliśmy w nią wiele pracy, by przenieść zdjęcia i dźwięk do cyfrowego świata w wersji, którą można kupić i postawić sobie w domu na półce, gdzie żadna nikczemna platforma streamingowa nie będzie mogła jej wam ukraść.