Christopher Nolan o swoim kolejnym filmie. Porównuje go do Oppenheimera

Universal Pictures

Reklama

Christopher Nolan kilka miesięcy temu wyraźnie dał do zrozumienia, że nie rozpocznie żadnych prac nad swoim kolejnym filmem dopóki strajki scenarzystów i aktorów nie dobiegną końca. Ponieważ te wydarzenia mamy już za sobą, wraca pytanie o to, czym w ogóle będzie następny projekt cieszącego się olbrzymią popularnością na całym świecie reżysera? Sam Nolan rzucił na niego nowe światło w rozmowie z Yahoo Entertainment.

Twórca nie ujawnił co prawda żadnych istotnych szczegółów, lecz sugeruje on, że jego kolejny film najprawdopodobniej nie będzie tak mroczny i poważny w tematyce jak Oppenheimer:

Część mnie chce już zostawić tę historię (Oppenheimera - przyp. aut.) za sobą. To wielki zaszczyt móc opowiadać o filmie, który sam stworzyłeś, a który teraz trafia do domowej dystrybucji w rozdzielczości 4K, na Blu-rayu i w innych formatach. Cudownie jest móc tu usiąść i porozmawiać z wami o sukcesie produkcji. To ogromny przywilej. Ale jego tematyka jest bardzo mroczna. Ten film jest w gruncie rzeczy nihilistyczny. Jest więc część mnie, która chce pójść już dalej i może zrobić coś nie tak ponurego.

Nolan w ostatnim czasie był wielokrotnie przymierzany do wyreżyserowania nowego filmu o przygodach Jamesa Bonda. Sam twórca odnosił się do tego pomysłu niezwykle ostrożnie, nie wykluczając jednak wejścia do franczyzy agenta 007 w przyszłości. Niektóre amerykańskie portale popkulturowe po tych słowach spekulowały, że następna produkcja Nolana będzie kolejną realizacją jego autorskiego pomysłu.

Najlepsi żyjący reżyserzy - które miejsce zajął Christopher Nolan?

40. Ang Lee (Przyczajony tygrys, ukryty smok; Życie Pi; Tajemnica Brokeback Mountain)

Christopher Nolan - najbardziej kasowe filmy w skali globalnej

12. Śledząc - 240 tys. USD