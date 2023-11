Christopher Nolan uważa, że należy „naprawić” streaming. Chodzi o filmy debiutujące tylko na VOD

fot. Melinda Sue Gordon // Paramount Pictures

Christopher Nolan jest jednym z najbardziej zagorzałych zwolenników kinowego doświadczenia. Ostatnio podczas omawiania premiery Oppenheimera na DVD i Blu-Ray, wspomniał o dopracowaniu wersji filmu do nośników fizycznych, aby każdy widz mógł postawić na półce taką wersję filmu, która najbliższa jest temu, co można było obejrzeć na dużym ekranie. Wspomniał wtedy o zapobieganiu „kradzieży filmu przez złą platformę streamingową”. Nolan przyznał, że był to jedynie żart, ale wskazał na potencjalne zagrożenia wynikające dla kinowych produkcji, które pojawiają się w serwisach streamingowych.

Christopher Nolan chce chronić filmy debiutujące wyłącznie na VOD

Reżyser obawia się, że produkcje debiutujące wyłącznie na platformach VOD mogą w każdej chwili zostać usunięte. Uważa, że należy jak najszybciej ten problem naprawić.

W dzisiejszych czasach jest niebezpieczeństwo, że jeśli coś istnieje tylko w wersji strumieniowej, może zostać usunięte. Pojawiają się i znikają – podobnie jak telewizyjne wersje filmów, więc moje filmy, gdy zostaną wyświetlone w HBO czy gdziekolwiek indziej, po prostu pojawią się, a później znikną. Ale wersja na nośnikach fizycznych jest tym, co zawsze może być dostępne, więc ludzie będą mieli do niej dostęp. Od lat 80. filmowcy brali to za oczywistość, a teraz musimy się upewnić, że istnieje sposób, aby nadal mogło to funkcjonować, jeżeli nie uda się tego uzyskać za pośrednictwem mediów fizycznych.

Nolan wyjaśnił, że nie zniechęca do zmiany sposobu oglądania filmów, ponieważ „kultura filmowa kwitnie dzięki innowacjom”. Ma jednak świadomość, że pracę filmowców należy chronić.

Niebezpieczeństwo, o którym mówię, związane jest z tym, że film danego twórcy pewnego dnia zniknie z biblioteki platformy streamingowej, a potem może w ogóle nie wrócić lub pojawić się ponownie dopiero za jakiś czas. To kwestia zawieranych umów licencyjnych. Warto więc na to zwrócić uwagę, gdyż jest to problem, który trzeba będzie naprawić, ale jestem pewien, że tak się stanie.